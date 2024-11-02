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Almanya, Kogui Yerlilerine Tarihi Eser İadesinde Bulundu

Almanya, Kolombiya'daki Kogui Yerlilerine ait üç tarihi eseri iade etti.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 04:19
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 04:19
Almanya, Kogui Yerlilerine Tarihi Eser İadesinde Bulundu

Almanya'dan Kogui Yerlilerine Tarihi Eser İadesi

Almanya, 20. yüzyılın başlarında arkeolog Konrad Theodor Preuss tarafından Kolombiya'dan götürülen üç tarihi eseri, Kogui Yerlilerine iade etti. Eserlerin teslimi, Cali kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Konferansı (COP16) çerçevesinde gerçekleştirilen sembolik bir törenle yapıldı.

Tören Detayları ve Açıklamalar

Törende, Almanya Federal Çevre Bakanı Steffi Lemke da yer alarak önemli açıklamalarda bulundu. Kolombiya Cumhurbaşkanlığı'nın basın biriminden alınan bilgiye göre, Berlin Etnoloji Müzesi'nde saklanan ve Kogui Yerlilerine ait olan eserler, ulusal hükümetin talebi üzerine ülkeye geri döndü.

İadenin Önemi

Kolombiya Antropoloji ve Tarih Enstitüsü (ICANH) Direktörü Alhena Caicedo Fernandez, iade edilen eserlerin ülkeye dönüşünün kendileri için özel bir anlam taşıdığını ifade etti. Fernandez, Kolombiya'nın etnik ve kültürel çeşitliliğinin korunması amacıyla çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

Kogui Yerlilerine Ait Eserler

İade edilen parçaların arasında bir baston, kamıştan yapılmış bir sırt çantası ve bir sepet bulunuyor. Kogui halkının, Kolombiya'nın kuzeyindeki dağlık alanlar olan Sierra Nevada bölgesinde yaşadığı biliniyor.

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