Gaziantep'te Kanseri Yenen 7 Yaşındaki Melih Tuğra İçin Balonlar Göğe Bırakıldı

Gaziantep'te umut dolu kutlama: Melih Tuğra için balonlar göğe bırakıldı

Başarıyla tamamlanan tedaviye duygusal tören

Liv Hospital Gaziantep'te düzenlenen törende, 7 yaşındaki Melih Tuğra Yaprak için bir araya gelindi. Geçtiğimiz yıl aralık ayında kemik kanseri teşhisi konulan Melih, yaklaşık bir yıllık yoğun tedavi sürecinin ardından ameliyat ve fizik tedaviyi başarıyla tamamlayarak sağlığına kavuştu. Zorlu süreç boyunca yanında olan Havva Merve ve Abdullah Yaprak çifti, oğullarının yeniden hayata tutunmasının sevincini yaşadı.

Etkinlikte madalya, pasta ve umut dolu balonlar

Liv Hospital Gaziantep yönetimi tarafından hazırlanan özel etkinlikte minik Melih’e madalya takdim edildi, pasta kesildi ve tedavi sürecinin tamamlanmasının sembolü olarak balonlar gökyüzüne bırakıldı. Tören, hem ailenin hem de sağlık ekibinin duygulu anlarına sahne oldu.

Yetkililerden anlamlı mesajlar

Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Şefika Nur Arı, etkinlikte yaptığı konuşmada: "Bugün burada bir araya gelmemizin çok önemli bir sebebi var. Bugün Melih Buğra Tuğra Yaprak’ın iyileşme yolculuğunu, umudunu ve gücünü kutluyoruz. Küçücük bir yüreğin büyük bir mücadeleyi nasıl kocaman bir cesaretle geride bıraktığına hep birlikte tanıklık ediyoruz. Azminden dolayı Melih’imizi kutlayacağız. Bu yolculukta yanında olan ailesine, doktorlarına, fizik tedavi ekibine ve tüm sağlık çalışanlarına canı gönülden teşekkür ediyoruz. Şimdi gökyüzüne bırakacağımız balonlar geride kalan zor günlerin, korkuların ve acıların gökyüzüne uğurlanışıdır. Aynı zamanda önümüzdeki güzel günlerin, hayallerin ve neşenin de simgesi olacaktır. Balonlarımızı göğe, umutlarımızı da yüreklerimize gönderiyoruz" dedi.

Liv Hospital Gaziantep Genel Müdürü Cemal Çaparuşağı ise, "Bugün sevgili Melih, kemik tümörü tespit ettiğimiz hastamız, öncelikle ameliyat sürecini sonra da fizik tedavi sürecini başarıyla tamamladı. Tüm kemik tümörü olan hastalara, çocuklara bir öncü ve umut olarak karşımıza çıktı. Biz onun büyük kutlamasını hem çalışanlarımız adına hem bu hastalığı geçirenler adına burada coşkuyla yapıp umudumuzu göğe yükseltmeyi diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Baba Abdullah Yaprak duygularını, "2024 Aralık ayında başladığımız zorlu bir mücadeleden sonra çok şükür oğlum Melih Tuğra bu yıl tedavide kanseri yendi. Şu anda gerçekten çok duygulu ve çok güzel şeyler hissediyoruz. Bu etkinliğe eşlik eden başta başhekimimiz, yönetim ekibi ve tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Her şey için sağ olun" sözleriyle paylaştı.

Katılımcılar ve kapanış

Program; Liv Hospital Gaziantep Genel Müdürü Cemal Çaparuşağı, Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Şefika Nur Arı, hastane çalışanları ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla duygu dolu anlara sahne oldu. Etkinlik, hem Melih’in iyileşmesini kutladı hem de benzer mücadeleleri veren ailelere umut mesajı verdi.

