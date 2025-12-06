Gaziantep'te Kanseri Yenen 7 Yaşındaki Melih Tuğra İçin Balonlar Göğe Bırakıldı

Liv Hospital Gaziantep’te kemik kanserini yenen 7 yaşındaki Melih Tuğra Yaprak için madalya takıldı, pasta kesildi ve balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 15:59
Gaziantep'te Kanseri Yenen 7 Yaşındaki Melih Tuğra İçin Balonlar Göğe Bırakıldı

Gaziantep'te umut dolu kutlama: Melih Tuğra için balonlar göğe bırakıldı

Başarıyla tamamlanan tedaviye duygusal tören

Liv Hospital Gaziantep'te düzenlenen törende, 7 yaşındaki Melih Tuğra Yaprak için bir araya gelindi. Geçtiğimiz yıl aralık ayında kemik kanseri teşhisi konulan Melih, yaklaşık bir yıllık yoğun tedavi sürecinin ardından ameliyat ve fizik tedaviyi başarıyla tamamlayarak sağlığına kavuştu. Zorlu süreç boyunca yanında olan Havva Merve ve Abdullah Yaprak çifti, oğullarının yeniden hayata tutunmasının sevincini yaşadı.

Etkinlikte madalya, pasta ve umut dolu balonlar

Liv Hospital Gaziantep yönetimi tarafından hazırlanan özel etkinlikte minik Melih’e madalya takdim edildi, pasta kesildi ve tedavi sürecinin tamamlanmasının sembolü olarak balonlar gökyüzüne bırakıldı. Tören, hem ailenin hem de sağlık ekibinin duygulu anlarına sahne oldu.

Yetkililerden anlamlı mesajlar

Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Şefika Nur Arı, etkinlikte yaptığı konuşmada: "Bugün burada bir araya gelmemizin çok önemli bir sebebi var. Bugün Melih Buğra Tuğra Yaprak’ın iyileşme yolculuğunu, umudunu ve gücünü kutluyoruz. Küçücük bir yüreğin büyük bir mücadeleyi nasıl kocaman bir cesaretle geride bıraktığına hep birlikte tanıklık ediyoruz. Azminden dolayı Melih’imizi kutlayacağız. Bu yolculukta yanında olan ailesine, doktorlarına, fizik tedavi ekibine ve tüm sağlık çalışanlarına canı gönülden teşekkür ediyoruz. Şimdi gökyüzüne bırakacağımız balonlar geride kalan zor günlerin, korkuların ve acıların gökyüzüne uğurlanışıdır. Aynı zamanda önümüzdeki güzel günlerin, hayallerin ve neşenin de simgesi olacaktır. Balonlarımızı göğe, umutlarımızı da yüreklerimize gönderiyoruz" dedi.

Liv Hospital Gaziantep Genel Müdürü Cemal Çaparuşağı ise, "Bugün sevgili Melih, kemik tümörü tespit ettiğimiz hastamız, öncelikle ameliyat sürecini sonra da fizik tedavi sürecini başarıyla tamamladı. Tüm kemik tümörü olan hastalara, çocuklara bir öncü ve umut olarak karşımıza çıktı. Biz onun büyük kutlamasını hem çalışanlarımız adına hem bu hastalığı geçirenler adına burada coşkuyla yapıp umudumuzu göğe yükseltmeyi diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Baba Abdullah Yaprak duygularını, "2024 Aralık ayında başladığımız zorlu bir mücadeleden sonra çok şükür oğlum Melih Tuğra bu yıl tedavide kanseri yendi. Şu anda gerçekten çok duygulu ve çok güzel şeyler hissediyoruz. Bu etkinliğe eşlik eden başta başhekimimiz, yönetim ekibi ve tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Her şey için sağ olun" sözleriyle paylaştı.

Katılımcılar ve kapanış

Program; Liv Hospital Gaziantep Genel Müdürü Cemal Çaparuşağı, Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Şefika Nur Arı, hastane çalışanları ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla duygu dolu anlara sahne oldu. Etkinlik, hem Melih’in iyileşmesini kutladı hem de benzer mücadeleleri veren ailelere umut mesajı verdi.

GAZİANTEP’TE KANSERİ YENEN MELİH TUĞRA İÇİN GÖKYÜZÜNE BALONLAR BIRAKILDI

GAZİANTEP’TE KANSERİ YENEN MELİH TUĞRA İÇİN GÖKYÜZÜNE BALONLAR BIRAKILDI

GAZİANTEP’TE KANSERİ YENEN MELİH TUĞRA İÇİN GÖKYÜZÜNE BALONLAR BIRAKILDI

İLGİLİ HABERLER

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Kasım'da bin 50 Şüpheli Gözaltına Alındı
2
İnegöl'de Takla Atan Otomobil: Sürücü Burnu Kanamadan Kurtuldu
3
Gaziantep'te Kanseri Yenen 7 Yaşındaki Melih Tuğra İçin Balonlar Göğe Bırakıldı
4
Bitli’in Adilcevaz’da Tavuk Yüklü Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı
5
Sivas’ta Tarihi Saat Kulesi Aslına Uygun Yeniden İnşa Edildi
6
Nizip’e Yeni Gençlik Merkezi: Prof. Dr. Hüseyin Cahit Tanyol Açıldı
7
Bingöl'de Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç Elektrik Direğine Çarptı — 2 Yaralı

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi