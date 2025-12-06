Antalya'da uçuruma yuvarlanan sürücü AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Antalya'da yağışlı virajda kontrolü kaybeden sürücü uçuruma yuvarlandı; AFAD ve itfaiye ekipleri sepet sedye ve halatlı istasyonla kurtardı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 15:54
Kepez, Varsak Mahallesi — dün akşam saatlerinde

Antalya'nın Kepez ilçesinde, Duacı Mahallesi'nden Varsak Mahallesi istikametine seyir halindeki ismi öğrenilemeyen sürücü, yağış nedeniyle kayganlaşan virajlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek uçuruma yuvarlandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Verilen konuma ulaşan ekipler, aracın yuvarlandığı alana giderek içeride sıkışan sürücüyü tespit etti.

Sürücü, itfaiye ve AFAD ekiplerinin ortak çalışmasıyla araçtan çıkartıldı ve sepet sedyeye bağlandı. AFAD ekiplerinin koordinesinde kurulan halatlı istasyon sistemiyle bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkarıldı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

