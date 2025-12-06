Gaziantep’te Minibüs Şarampole Uçtu: 1 Ölü, 3 Ağır Yaralı

Gaziantep Nurdağı’nda tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole uçtu: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı; soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 15:50
Kaza Detayları

Gaziantep’in Nurdağı ilçesi kırsal Olucak Mahallesi yakınlarında, tarım işçilerini taşıyan bir minibüsün şarampole uçması sonucu trafik kazası meydana geldi. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ağır yaralandı.

İddiaya göre, minibüsü E.Y. (59) yönetiyordu. 21 UB 770 plakalı araç kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazanın ardından ihbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, jandarma ve itfaiye olay yerine sevk edildi.

Müdahale ve Yaralılara Müdahale

İtfaiye ekipleri kaza sonrası araçta sıkışan dört kişiden üçünü kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Araç altında kalan Emine Y. (55) olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü E.Y. ile diğer yaralılar R.K. ve F.Y., ilk müdahalelerin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cenaze ve Soruşturma

Kazada yaşamını yitiren Emine Y.'nin cenazesi, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

