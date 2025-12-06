İnegöl'de Takla Atan Otomobil: Sürücü Burnu Kanamadan Kurtuldu

Kaza anı işyeri güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkan bir otomobilin refüje çarpıp takla atarak sürüklenme anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, saat 14.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İsaören kavşağından Hocaköy kavşağı istikametine seyir halinde olan Muhammet U. (23) idaresindeki 53 ACP 863 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüje çarptı. Araç takla atarak ters pozisyonda durdu.

Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar sürücüyü otomobilden çıkararak müdahale etti; çıkarılan sürücüye vatandaşlar sandalyeye oturtup su ikram etti. Hafif yaralı olan sürücü daha sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Kaza anına ait görüntüler incelemeye alındı.

