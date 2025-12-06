İnegöl'de Takla Atan Otomobil: Sürücü Burnu Kanamadan Kurtuldu

Bursa İnegöl'de kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp takla attı; sürücü Muhammet U. hafif yaralı olarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 16:00
İnegöl'de Takla Atan Otomobil: Sürücü Burnu Kanamadan Kurtuldu

İnegöl'de Takla Atan Otomobil: Sürücü Burnu Kanamadan Kurtuldu

Kaza anı işyeri güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkan bir otomobilin refüje çarpıp takla atarak sürüklenme anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, saat 14.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İsaören kavşağından Hocaköy kavşağı istikametine seyir halinde olan Muhammet U. (23) idaresindeki 53 ACP 863 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüje çarptı. Araç takla atarak ters pozisyonda durdu.

Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar sürücüyü otomobilden çıkararak müdahale etti; çıkarılan sürücüye vatandaşlar sandalyeye oturtup su ikram etti. Hafif yaralı olan sürücü daha sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Kaza anına ait görüntüler incelemeye alındı.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, REFÜJE ÇARPIP TAKLA ATARAK SÜRÜKLENDİ. KAZA...

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, REFÜJE ÇARPIP TAKLA ATARAK SÜRÜKLENDİ. KAZA ANI BİR İŞYERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, REFÜJE ÇARPIP TAKLA ATARAK SÜRÜKLENDİ. KAZA...

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Kasım'da bin 50 Şüpheli Gözaltına Alındı
2
İnegöl'de Takla Atan Otomobil: Sürücü Burnu Kanamadan Kurtuldu
3
Gaziantep'te Kanseri Yenen 7 Yaşındaki Melih Tuğra İçin Balonlar Göğe Bırakıldı
4
Bitli’in Adilcevaz’da Tavuk Yüklü Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı
5
Sivas’ta Tarihi Saat Kulesi Aslına Uygun Yeniden İnşa Edildi
6
Nizip’e Yeni Gençlik Merkezi: Prof. Dr. Hüseyin Cahit Tanyol Açıldı
7
Bingöl'de Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç Elektrik Direğine Çarptı — 2 Yaralı

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi