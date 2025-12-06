Nizip’e Yeni Gençlik Merkezi: Prof. Dr. Hüseyin Cahit Tanyol Açıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Nizip ilçesinde yapımı tamamlanan Prof. Dr. Hüseyin Cahit Tanyol Gençlik Merkezi açılarak hizmet vermeye başladı. Açılış töreninde ayrıca 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Nizip’te 278 medikal malzeme dağıtımı gerçekleştirildi. Böylelikle son 11 yılda Nizip’te bin 190 kişiye ulaşılırken, Gaziantep genelinde 23 bin 385 adet medikal malzeme dağıtımı yapılmış oldu.

Tesisin özellikleri

Gençlere yönelik modern merkezde; 4 sınıf, 3 atölye, 70 kişilik kütüphane, 110 kişilik konferans salonu ve kapalı spor salonu bulunuyor. Merkezde halihazırda YKS hazırlık kursları, bağlama eğitimi, gitar eğitimi, resim sanatı eğitimi ve bilgisayar işletmenliği (operatörlüğü) eğitimleri sürüyor.

Açılış konuşmaları

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nizip’in tarihi, doğası ve insanıyla öne çıktığını belirterek: 'Yarın buradan yeni Cahit Tanyollar yetişecek. O yüzden biz YKS, LKS hazırlık kurslar açıyoruz. Zaten çok başarılısınız. Milli Eğitim Müdürlüğü’nüzle çok sıkı çalışıyoruz. Müzik eğitimlerimiz sürecek. ‘Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor’, ‘Ben Okuyorum Nizip Okuyor.’ Nizip okuyacak. Nizip öyle güzel okuyacak ki bütün dünyaya bir ses verecek. Nizip’in burada yetişmiş gençleri yarın buraya vali olacak. Yarın buraya belediye başkanı olacak. Yarın buraya il başkanı olacak. Çocukların ölmediği bir dünyayı Nizip’in gençleriyle inşa edeceğiz' dedi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise yatırımlara değinerek: 'Çok doğru bir yerde ve çok doğru bir hedefe uygun yapılmış bir yatırım. Büyük pencereden bakınca sadece son bir yılda Nizip’te neler olduğunuzu gözünüzün önünde bir canlandırın. Adliye kavşağını açtık. Nizip hastanemizi açtık. Karkamış yolumuz bitmek üzere. Jandarma binamızı açtık. Birçok yeni okul açtık ve bunların her birinin yeni yatırımları da devam ediyor. Nizip’in neye ihtiyacı varsa ona dönük yatırımlarımız hem merkezi hükümet anlamında hem yerel yönetim anlamında son sürat devam ediyor. Yerel de çok güçlüyüz. Çok başarılı belediye başkanlarımız var. Başta Fatma Şahin başkanımız olmak üzere hepsi onunla uyumla çalışan uyum içerisinde çalışan bir kadromuz var. Biz de elimizden geldiğince işte bu kadro olarak el birliğiyle Gaziantepimize ve Nizipimize en iyisini yapmaya gayret ediyoruz' ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül şöyle konuştu: 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hizmetlerimizi durmaksızın kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Hükümetlerimiz döneminde ‘İzmir’de ne varsa İstanbul’da ne varsa Gaziantep’te, Nizip’te de o olacak’ anlayışıyla Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalıştık. Yeni Hüseyin Cahit Tanyollar çıksın diye yeni bilim insanları çıksın diye yeni başarılar elde edelim diye çok güzel başarılarla göğsümüz kabarsın diye sizlerin yanında olmaya gençlerin yanında olmaya çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Her zaman sizinle olacağız gençler. Nizip’in her alanında, sağlık alanında, ulaşım alanında, eğitim alanında okullarımız devam ediyor, inşaatlarımız devam ediyor, kütüphanelerimiz devam ediyor.'

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik ise tesisin gençlik ve spor yatırımlarına katkısını vurgulayarak: 'Nizip’in gençleri, Nizip’in sporcuları, Nizipli hemşerilerim her şeyin en güzeline layıklar. İşte burada kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanı, çok değerli çalışkan valimizin önderliğinde bu memlekete elimizden geleni yapıyoruz. Bu gençlik merkezi, her zaman sporcunun ve gençliğin yanında olan bu memleketin sporcusunun ve gençliğinin ne ihtiyacı varsa hiçbir zaman ikiletmeyen Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla yapılan Türkiye’deki muhteşem tesislerden birisi. İlde yapılan bir gençlik merkezi projesi. Spor salonuyla, kütüphanesiyle, kongre salonuyla, etüt salonlarıyla, atölyeleriyle örnek gençlik merkezlerimizden birisini bugün Gaziantep’te, Nizip’te hayata geçiriyoruz' dedi.

Tören ve katılımcılar

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle tesisin açılışı gerçekleştirildi. Bina açılışı ve medikal malzeme dağıtım törenine Fatma Şahin, Kemal Çeber, Abdulhamit Gül, Bünyamin Bozgeyik, Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, ilçe oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR NİZİP’E YENİ BİR TESİS DAHA KAZANDIRDI