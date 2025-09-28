Almanya, Kopenhag’daki AB Zirvesine Güvenlik Desteği Verecek

Almanya, ekim ayı başında Kopenhag’taki gayriresmi AB zirvesine C-sUAS ve birliklerle güvenlik desteği sağlayacak; NATO da Hamburg fırkateyniyle katkı planlıyor.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 13:11
Almanya, ekim ayı başında Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenecek gayriresmi Avrupa Birliği (AB) zirvesi için güvenlik desteği vereceğini açıkladı. Savunma Bakanlığı'nın bildirmesine göre karar, son dönemde sivil ve askeri tesisler yakınında kimliği belirsiz insansız hava araçlarının yoğun biçimde görülmesi üzerine alındı.

Gönderilecek unsurlar ve intikal planı

Açıklamada, Almanya'nın C-sUAS - Küçük İnsansız Hava Araçlarına Karşı Sistemler (Counter-small Unmanned Aircraft Systems) ile destek vereceği belirtildi. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Carsten Breuer kararıyla, Alman askeri birliklerinin kısa süre içinde Danimarka'ya intikal edeceği ifade edildi.

Öncü ekipler yerinde incelemeler yaparak görev yerini ve operasyon planını Danimarkalı yetkililerle birlikte belirleyecek.

NATO katkısı ve stratejik mesaj

Savunma Bakanlığı ayrıca, NATO'nun Baltic Sentry misyonu kapsamında Hamburg fırkateyni ve gerekirse başka unsurları görevlendirmeyi planladığını duyurdu. Açıklamada, bu katkının Avrupa'nın kritik önemdeki zirvesinin güvenliğine somut destek sunduğu ve hibrit tehditlere karşı dayanışmayı gösterdiği vurgulandı.

