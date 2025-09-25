Almanya Meclisi'nde Sol Parti'den Filistin Bayrağı Eylemi

Sol Parti milletvekilleri, Dışişleri Bakanlığı bütçesi görüşmeleri sırasında genel kurulda Filistin bayrağı açarak dayanışma eylemi yaptı; oturum başkanı eylemi sonlandırmalarını istedi.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 09:37
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 09:37
Almanya Meclisi'nde Sol Parti'den Filistin Bayrağı Eylemi

Almanya Meclisi'nde Sol Parti'den Filistin Bayrağı Eylemi

Sol Parti milletvekilleri, Filistin ile dayanışma göstermek amacıyla meclis genel kurulunda Filistin bayrağı açtı. Eylem, Dışişleri Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü oturum sırasında gerçekleşti.

Eylem anı

Genel kurulda eylemi gerçekleştiren isimler Lisa Schubert, Cansın Köktürk, Vinzenz Glaser ve Charlotte Neuhauuser olarak kaydedildi. Milletvekilleri, oturum esnasında Filistin bayrağını açarak dayanışma mesajı verdi.

Tepki ve sonrası

Oturumu yöneten Meclis Başkan Yardımcısı Josephine Ortleb, bayrak açan milletvekillerinden eylemi sonlandırmalarını talep etti. Eylemi gerçekleştiren milletvekilleri, daha sonra bayrağı alarak sessizce genel kurul salonundan çıktı.

Önceki eylem

Cansın Köktürk daha önce de meclis genel kurulunda Filistin tişörtü ve kefiye giyerek benzer bir destek eyleminde bulunmuştu.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor
2
Kocaeli Dilovası'nda Çekicinin Çarpması İddiası: Otomobil Devrildi, 3 Yaralı
3
Rizeli 80 Yaşındaki Selime Nine Nolaşkari Yaylası'ndan Helikopterle Kurtarıldı
4
Somali'den Yatırım Çağrısı: Türk İş Dünyasına Tarım, Enerji ve Finans Fırsatları
5
Erdoğan: Uluslararası Toplum Afgan Halkını Yalnız Bırakmamalı
6
Lahey’de 50 Gün Boyunca Gazze’de Ölen 65 Bin Filistinlinin İsimleri Okundu
7
Vincetoxicum nakaianum, Yaralı Karınca Kokusunu Taklit Ederek Meyve Sineklerini Çekiyor

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları