Almanya Meclisi'nde Sol Parti'den Filistin Bayrağı Eylemi

Sol Parti milletvekilleri, Filistin ile dayanışma göstermek amacıyla meclis genel kurulunda Filistin bayrağı açtı. Eylem, Dışişleri Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü oturum sırasında gerçekleşti.

Eylem anı

Genel kurulda eylemi gerçekleştiren isimler Lisa Schubert, Cansın Köktürk, Vinzenz Glaser ve Charlotte Neuhauuser olarak kaydedildi. Milletvekilleri, oturum esnasında Filistin bayrağını açarak dayanışma mesajı verdi.

Tepki ve sonrası

Oturumu yöneten Meclis Başkan Yardımcısı Josephine Ortleb, bayrak açan milletvekillerinden eylemi sonlandırmalarını talep etti. Eylemi gerçekleştiren milletvekilleri, daha sonra bayrağı alarak sessizce genel kurul salonundan çıktı.

Önceki eylem

Cansın Köktürk daha önce de meclis genel kurulunda Filistin tişörtü ve kefiye giyerek benzer bir destek eyleminde bulunmuştu.