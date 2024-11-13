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Almanya'nın Batısında Yabancı ve Müslüman Düşmanı Tutumlar Artıyor

Almanya'da yabancı ve Müslüman düşmanı söylemlere destek artış gösterdi. 2024'te bu oran batı eyaletlerinde yüzde 19,3'e ulaştı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 16:18
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 16:35
Almanya'nın Batısında Yabancı ve Müslüman Düşmanı Tutumlar Artıyor

Almanya'da Yabancı ve Müslüman Düşmanı Düşüncelere Destek Artıyor

Almanya'da yapılan yeni bir araştırma, ülkenin batı eyaletlerinde yabancı ve Müslüman düşmanı söylemlere desteğin arttığını ortaya koydu. Leipzig Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen "2024 Otoriterlik Dinamikler ve Aşırı Sağcı Tutumlar Araştırması", Prof. Dr. Oliver Decker ve Dr. Ayline Heller tarafından Berlin'de düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı.

Yabancı Düşmanı Söylemlerde Belirgin Artış

Araştırmaya göre, Almanya genelinde yabancı düşmanı söylemleri destekleyenlerin oranı 2022’ye göre 4,8 puan artarak %21,8'e yükselirken, doğu eyaletlerinde bu oran 1,6 puan azalarak %31,5 olarak kaydedildi. Batı eyaletlerinde ise 2022'de %12,6 olan destek oranı, 2024'te 6,7 puan artarak %19,3'e çıkmıştır.

Yabancı düşmanı söylemleri savunanların cinsiyet dağılımı incelendiğinde, erkeklerde bu oran %24,4, kadınlarda ise %19,3 olarak çıktığı belirlendi. 2022'de bu oran erkeklerde %19,7, kadınlarda %14,3 olarak ölçülmüştü.

Politik Partilere Göre Destek Oranları

Yabancı düşmanı söylemlere destek, özellikle aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisi seçmenlerinde %60,5 ile en yüksek oranı bulurken, Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW) Partisi seçmeninde %25,8 olarak gözlemlendi. Ayrıca, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi seçmeninin %21,5’i, Sosyal Demokrat Partisi (SPD) seçmeninin %18,3’ü, Hür Demokrat Parti (FDP) seçmeninin %21,9’u, Sol Parti seçmeninin %12’si ve Yeşiller seçmeninin %2,8’i yabancı düşmanı söylemlere destek verdi.

Müslüman Düşmanlığına Destek Artışı

Araştırma, Müslüman düşmanlığına yönelik söylemlere de desteğin arttığını göstermektedir. "Müslümanların Almanya'ya göç etmesi yasaklanmalı" söylemine batı eyaletlerinde %32,8, doğu eyaletlerinde ise %43,2 destek verildi. 2022’de batıda bu oran %23,6, doğuda %46,6 olarak kaydedilmişti. "Çok sayıda Müslüman yaşamasından dolayı kendimi yabancı gibi hissediyorum" diyenlerin oranı da batıda %48,2, doğuda %48,7 olarak tespit edildi.

Demokrasi Memnuniyetinde Düşüş

Ayrıca, araştırma sonuçları Almanya'da demokrasi memnuniyetinin düştüğünü gösteriyor. Ülke genelinde "Almanya'daki uygulanan demokrasiden memnun olanların oranı 2022'ye göre %15,4 puan düşerek %42,3" seviyesine geriledi. Doğu eyaletlerinde bu oran %29,7, batı eyaletlerinde ise %45,5 olarak ölçüldü.

Dr. Ayline Heller, yabancı düşmanlığının batı eyaletlerinde artmasının çeşitli sebeplerinin olduğunu belirtti. Heller, bunun toplumsal tartışmalarda "söylenebilecek şeylerin sınırlarının kaymasının" bir sonucu olduğunu vurguladı ve sosyal medya gibi platformların bu durumu etkilediğini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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