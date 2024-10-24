DOLAR
34,24 0,07%
EURO
37,05 -0,1%
ALTIN
3.013,29 -0,74%
BITCOIN
2.309.077,82 -1,14%

Almanya'nın İsrail'e Silah Satışları Artış Gösterdi

Almanya, ağustos ayından itibaren İsrail'e silah satışını artırarak, 94 milyon avroluk ihraç onayı verdi.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 14:29
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 14:29
Almanya'nın İsrail'e Silah Satışları Artış Gösterdi

Almanya'nın Silah İhracatı Artıyor

Son dönemde, Almanya'nın İsrail'e silah ve askeri teçhizat satışlarında dikkat çekici bir artış gözlemleniyor. Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre, Almanya Dışişleri Bakanlığı, ağustos ayından bu yana yapılan ihracatın toplam tutarının 94,05 milyon avro olduğunu açıkladı.

Hükümetin İhracat Rakamları

Ekonomi Bakanlığı'nın Federal Meclis Ekonomi Komisyonu'na sunduğu verilere göre, bu tutar, önceki rakamın iki katından fazla. 16 Ekim'de yapılan bildirimde ise bu yıl itibarıyla, 13 Ekim'e kadar olan dönemde 45,74 milyon avroluk ihracat onayı verildiği ifade edildi. Toplamda 2023'te, Almanya'nın İsrail'e verdiği ihracat onayı ise 326 milyon avro olarak belirlenmişti.

Siyasi Tepkiler

Hristiyan Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, hükümeti, aylardır İsrail'e mühimmat ve yedek parça ihracat izni vermemekle suçladı. Bunun üzerine Almanya Başbakanı Olaf Scholz, silah sağlamaya devam edeceklerini belirtti. Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise, Almanya'dan temin edilen silahların kullanımında uluslararası insancıl hukuka uyulacağına dair İsrail'den mektup aldıklarını aktardı.

Kamuoyunda Tepkiler

Forsa araştırma şirketinin 17-18 Ekim tarihlerinde gerçekleştirdiği ankete katılanların yüzde 60’ı, Almanya'nın İsrail'e silah ihracatına karşı olduklarını ifade etti. Soykırım suçları işleyen İsrail'e yapılacak silah teslimatlarına destek verenlerin oranı ise yüzde 31 olarak kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terör Saldırısına Tepki
2
Bakan Göktaş'ın Kazası: Sağlık Durumu İyi
3
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'dan BRICS Açıklaması
4
İsrail Ordusunun Gazze'deki 'Güvenli Koridor' İddiası ve Gerçekler
5
TUSAŞ'taki Terör Saldırısı ve Sağlık Durumu Açıklamaları
6
İngiltere'den Lübnan'a Acil Ateşkes Çağrısı
7
Kazakistan, BRICS+ ile Enerji Güvenliğini Güçlendirmeyi Hedefliyor

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek