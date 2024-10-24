Almanya'nın İsrail'e Silah Satışları Artış Gösterdi

Almanya'nın Silah İhracatı Artıyor

Son dönemde, Almanya'nın İsrail'e silah ve askeri teçhizat satışlarında dikkat çekici bir artış gözlemleniyor. Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre, Almanya Dışişleri Bakanlığı, ağustos ayından bu yana yapılan ihracatın toplam tutarının 94,05 milyon avro olduğunu açıkladı.

Hükümetin İhracat Rakamları

Ekonomi Bakanlığı'nın Federal Meclis Ekonomi Komisyonu'na sunduğu verilere göre, bu tutar, önceki rakamın iki katından fazla. 16 Ekim'de yapılan bildirimde ise bu yıl itibarıyla, 13 Ekim'e kadar olan dönemde 45,74 milyon avroluk ihracat onayı verildiği ifade edildi. Toplamda 2023'te, Almanya'nın İsrail'e verdiği ihracat onayı ise 326 milyon avro olarak belirlenmişti.

Siyasi Tepkiler

Hristiyan Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, hükümeti, aylardır İsrail'e mühimmat ve yedek parça ihracat izni vermemekle suçladı. Bunun üzerine Almanya Başbakanı Olaf Scholz, silah sağlamaya devam edeceklerini belirtti. Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise, Almanya'dan temin edilen silahların kullanımında uluslararası insancıl hukuka uyulacağına dair İsrail'den mektup aldıklarını aktardı.

Kamuoyunda Tepkiler

Forsa araştırma şirketinin 17-18 Ekim tarihlerinde gerçekleştirdiği ankete katılanların yüzde 60’ı, Almanya'nın İsrail'e silah ihracatına karşı olduklarını ifade etti. Soykırım suçları işleyen İsrail'e yapılacak silah teslimatlarına destek verenlerin oranı ise yüzde 31 olarak kaydedildi.