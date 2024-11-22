Almanya'nın İsrail Tutumu UCM Kararına Rağmen Değişmedi

Almanya'dan Karar Sonrası Açıklama

Almanya'nın, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında verilen tutuklama kararı sonrasında, ülkenin tutumunu değiştirmediği bildirildi.

Hükümet Sözcüsünden Açıklama

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında AA muhabirinin sorularını yanıtladı. UCM'nin kararından sonra, Almanya'nın İsrail hükümetine silah sağlamaya ilişkin tutumunu yeniden değerlendirip değerlendirmeyeceği yönünde soruya Hebestreit, "İsrail'e silah sağlama konusunun her zaman münferit incelemeye tabi olduğunu vurguladı." dedi. Bu durumun değişmediğini de ekledi.

Başbakan Scholz'un Tutumu

Hebestreit, Başbakan Olaf Scholz'un, "İsrail'in uluslararası hukuka uyacağından şüphe duymadığını" ifade ettiğini hatırlatarak, bu konudaki tutumunun da değişmediğini belirtti.

UCM'nin Tutuklama Kararı Üzerine Değerlendirme

Gazetecilerin soruları üzerine, Hebestreit, UCM'nin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emriyle ilgili alınacak önlemlerin dikkatlice değerlendirileceğini ifade etti. Ancak, bu incelemenin günler içinde tamamlanmayacağını, fakat sonsuza kadar da sürmeyeceğini bildirdi.

Netanyahu'nun Almanya'ya Gelmesi

Hebestreit, Netanyahu'nun Almanya'ya gelme isteği olduğuna dair herhangi bir acil talep bulunmadığını kaydederek, "Dolayısıyla bu konuda fazla bir şey söylemem gerekmiyor." dedi.

Almanya'nın UCM ile İlişkisi

Hebestreit, Almanya'nın UCM'nin tüzüğünün hazırlanmasında yer aldığını ve bu mahkemenin en büyük destekçilerinden biri olduğunu hatırlatarak, "Bu duruş, aynı zamanda Alman tarihinin bir sonucudur." dedi. Hebestreit, İsrail ile olan benzersiz ilişkilerinin yanı sıra, büyük bir sorumluluk taşıdıklarının da altını çizdi.

UCM, bir gün önce "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle" Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.