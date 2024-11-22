DOLAR
34,54 -0,22%
EURO
35,96 0,64%
ALTIN
2.991,49 -1,08%
BITCOIN
3.359.792,98 0,83%

Almanya'nın İsrail Tutumu UCM Kararına Rağmen Değişmedi

Almanya, UCM'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına rağmen İsrail ile olan tutumunu koruduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 16:40
Almanya'nın İsrail Tutumu UCM Kararına Rağmen Değişmedi

Almanya'dan Karar Sonrası Açıklama

Almanya'nın, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında verilen tutuklama kararı sonrasında, ülkenin tutumunu değiştirmediği bildirildi.

Hükümet Sözcüsünden Açıklama

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında AA muhabirinin sorularını yanıtladı. UCM'nin kararından sonra, Almanya'nın İsrail hükümetine silah sağlamaya ilişkin tutumunu yeniden değerlendirip değerlendirmeyeceği yönünde soruya Hebestreit, "İsrail'e silah sağlama konusunun her zaman münferit incelemeye tabi olduğunu vurguladı." dedi. Bu durumun değişmediğini de ekledi.

Başbakan Scholz'un Tutumu

Hebestreit, Başbakan Olaf Scholz'un, "İsrail'in uluslararası hukuka uyacağından şüphe duymadığını" ifade ettiğini hatırlatarak, bu konudaki tutumunun da değişmediğini belirtti.

UCM'nin Tutuklama Kararı Üzerine Değerlendirme

Gazetecilerin soruları üzerine, Hebestreit, UCM'nin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emriyle ilgili alınacak önlemlerin dikkatlice değerlendirileceğini ifade etti. Ancak, bu incelemenin günler içinde tamamlanmayacağını, fakat sonsuza kadar da sürmeyeceğini bildirdi.

Netanyahu'nun Almanya'ya Gelmesi

Hebestreit, Netanyahu'nun Almanya'ya gelme isteği olduğuna dair herhangi bir acil talep bulunmadığını kaydederek, "Dolayısıyla bu konuda fazla bir şey söylemem gerekmiyor." dedi.

Almanya'nın UCM ile İlişkisi

Hebestreit, Almanya'nın UCM'nin tüzüğünün hazırlanmasında yer aldığını ve bu mahkemenin en büyük destekçilerinden biri olduğunu hatırlatarak, "Bu duruş, aynı zamanda Alman tarihinin bir sonucudur." dedi. Hebestreit, İsrail ile olan benzersiz ilişkilerinin yanı sıra, büyük bir sorumluluk taşıdıklarının da altını çizdi.

UCM, bir gün önce "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle" Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şerzan Kurt davasında emekli polis memuruna hapis cezası
2
Yenidoğan Çetesi Davasında Sanık Savunmaları Devam Ediyor
3
İsrail Ordusu, Lübnan'ın Güneyinde 5 Köyü Boşaltma Çağrısı Yaptı
4
Çin, Vize Muafiyeti Uygulamasını 9 Ülkeye Daha Yaygınlaştırdı
5
Lavrov: Biden Yönetimi, Trump'a Ukrayna'da Kötü Miras Bırakmaya Çalışıyor
6
Antalya'da Aşırı Yağışlar: 403 Kişi Tahliye Edildi
7
Bakan Kurum, Malta ile İşbirliğini Geliştiriyor

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak