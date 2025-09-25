Almanya: Rusya'nın Uzaydaki Davranışları Herkes İçin Tehdit

Savunma Bakanı Pistorius'tan sert uyarı ve bütçe taahhüdü

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Berlin'de düzenlenen 3. Uzay Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Rusya'nın uzaydaki faaliyetlerinin tüm taraflar için varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Pistorius, "Rusya'nın özellikle uzaydaki davranışları hepimiz için temel bir tehdittir. Artık görmezden gelemeyeceğimiz bir tehdit." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin, Rusya'nın uydularla mücadele etmek amacıyla uzaya nükleer silah yerleştirmeyi düşünebileceği yönündeki endişesini anımsatan Pistorius, "Kendisi böyle bir konuşlandırmanın 1967 Uzay Anlaşması'nı ihlal edeceğini de belirtti. Bu endişeyi ve değerlendirmeyi ben de paylaşıyorum." dedi.

Pistorius, son yıllarda Rusya ve Çin'in uzaydaki savaş kabiliyetlerini hızla artırdığına dikkat çekti. Bakan, "Uyduları bozabilir, kör edebilir, manipüle edebilir veya kinetik olarak yok edebilirler. Uzayda sınır veya kıta yoktur. Rusya ve Çin orada doğrudan komşularımızdır." değerlendirmesini yaptı.

Pistorius ayrıca, uzaydaki durum haritalandırıldığında Rusya ve Çin'in önemli stratejik mevkilere yerleştiğinin görülebileceğini belirtti.

Alman bakan, Alman Silahlı Kuvvetleri'nin uydularının durumu hakkında da örnek vererek, "Alman Silahlı Kuvvetlerinin 2 Intelsat uydusu, şu anda 2 Rus Luch Olymp keşif uydusu tarafından takip ediliyor. Bu, gerçek tehdit durumlarına ne kadar yakın olduğumuzu gösteriyor." dedi.

Konuşmasını, hükümetin önümüzdeki 5 yıl boyunca uzay projeleri ve uzayda güvenlik mimarisi için 35 milyar avro kaynak sağlayacağını açıklayarak tamamladı.