Almanya: Rusya'nın Uzaydaki Davranışları Herkes İçin Tehdit

Boris Pistorius, Rusya ve Çin'in uzaydaki artan kapasitelerinin ciddi tehdit oluşturduğunu vurguladı; Almanya 35 milyar avro ayırıyor.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 17:01
Almanya: Rusya'nın Uzaydaki Davranışları Herkes İçin Tehdit

Almanya: Rusya'nın Uzaydaki Davranışları Herkes İçin Tehdit

Savunma Bakanı Pistorius'tan sert uyarı ve bütçe taahhüdü

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Berlin'de düzenlenen 3. Uzay Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Rusya'nın uzaydaki faaliyetlerinin tüm taraflar için varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Pistorius, "Rusya'nın özellikle uzaydaki davranışları hepimiz için temel bir tehdittir. Artık görmezden gelemeyeceğimiz bir tehdit." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin, Rusya'nın uydularla mücadele etmek amacıyla uzaya nükleer silah yerleştirmeyi düşünebileceği yönündeki endişesini anımsatan Pistorius, "Kendisi böyle bir konuşlandırmanın 1967 Uzay Anlaşması'nı ihlal edeceğini de belirtti. Bu endişeyi ve değerlendirmeyi ben de paylaşıyorum." dedi.

Pistorius, son yıllarda Rusya ve Çin'in uzaydaki savaş kabiliyetlerini hızla artırdığına dikkat çekti. Bakan, "Uyduları bozabilir, kör edebilir, manipüle edebilir veya kinetik olarak yok edebilirler. Uzayda sınır veya kıta yoktur. Rusya ve Çin orada doğrudan komşularımızdır." değerlendirmesini yaptı.

Pistorius ayrıca, uzaydaki durum haritalandırıldığında Rusya ve Çin'in önemli stratejik mevkilere yerleştiğinin görülebileceğini belirtti.

Alman bakan, Alman Silahlı Kuvvetleri'nin uydularının durumu hakkında da örnek vererek, "Alman Silahlı Kuvvetlerinin 2 Intelsat uydusu, şu anda 2 Rus Luch Olymp keşif uydusu tarafından takip ediliyor. Bu, gerçek tehdit durumlarına ne kadar yakın olduğumuzu gösteriyor." dedi.

Konuşmasını, hükümetin önümüzdeki 5 yıl boyunca uzay projeleri ve uzayda güvenlik mimarisi için 35 milyar avro kaynak sağlayacağını açıklayarak tamamladı.

İLGİLİ HABERLER

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Belgin Uygur Çekmeköy'de: Türkiye Yüzyılı Buluşmaları İstanbul'da Sona Erdi
2
Sivas'ta Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı — Sürücü Yaralandı
3
Bitlis'te Kaya Düşmesi Riskine Karşı Yamaçlar Çelik Ağla Korunuyor
4
Trump: Ukrayna AB ve NATO Desteğiyle Eski Sınırlarına Dönebilir
5
İzmir'de "dini değerlere hakaret" ve müstehcenlik iddiasıyla 2 gözaltı
6
Japonya'da 75 Yaşındaki Kadın Kızının Cesedini 20 Yıl Dondurucuda Saklamakla Gözaltında
7
Ümit Özdağ (Zafer Partisi) Kadirli'de: Esnaf ve Dernek Ziyaretleri

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim