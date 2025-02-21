Almanya: Ukrayna Müzakerelerinde ABD'ye Daha Fazla Baskı Gerekiyor

Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Kritik Açıklamalar

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ABD ile Rusya arasındaki Ukrayna müzakereleri konusunda ABD hükümetine daha fazla baskı yapılmasının önemine dikkat çekti.

Potsdam'da düzenlenen bir seçim kampanyası etkinliğinde konuşan Baerbock, "Amerikalılar üzerindeki baskıyı arttırarak, Avrupa'nın liberal demokrasilerinin yanında yer almadıkları takdirde kaybedecekleri çok şey olduğunu anlamalarını istiyoruz," dedi.

Şantaj ve Barış Uyarısı

Ukrayna görüşmeleri konusunda şantaja karşı uyarıda bulunan Baerbock, "Sözde bir barış, barış değil; şantaj ya da teslimiyet olan bir barış, barış değil. Bu, daha fazla savaş ve şiddet için daha fazla hazırlık anlamı taşır," diye ifade etti.

Ukrayna'ya ihtiyaç duyduğu sürece destek vermeye devam edeceklerini belirten Baerbock, "Hiç kimse Ukraynalıların ya da biz Avrupalılar olmadan savaşa ya da barışa karar veremez. Bu, Almanya'nın net bir tutumudur," dedi.