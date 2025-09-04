Almanya, Ukrayna'ya asker gönderme kararını çerçeve koşulları netleşince verecek

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna'ya asker gönderme kararının, çerçeve koşulların netleşmesinin ardından verileceğini açıkladı. Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Merz'in Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne çevrim içi katıldığı belirtildi.

Merz'in açıklamaları

Zirvede, Rusya ile müzakere yoluyla çözüme ulaşılması halinde Avrupalıların Ukrayna'ya güçlü güvenlik garantileri sağlamaya hazır olduklarını söyleyen Merz, ülkesinin bu konuda katkıda bulunacağını ifade etti.

Merz, odak noktalarının Ukrayna silahlı kuvvetlerinin finansmanı, silahlandırılması ve eğitimi olması gerektiğine dikkati çekerek şunları söyledi: "Almanya, bu konuda Kiev'in en önemli ortağı. Federal hükümet, bu işbirliğini genişletmeye hazır. Çerçeve koşulları netleştikten sonra Almanya asker gönderme konusunda zamanı geldiğinde karar verecek. Bu ABD'nin olası askeri angajmanının kapsamı ile müzakere sürecinin sonucunu da içeriyor."

Merz, asker gönderme konusunda kararın Federal Meclis tarafından verilebileceğini vurguladı.

Zirve ve diplomasi

Merz, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'nin de katılacağı zirve için çalışmaya devam edilmeleri gerektiğini belirterek, "Bu zirvede bir ateşkes anlaşması yapılmalıdır. Rus tarafı zaman kazanmaya oynamaya devam ederse, Avrupa diplomatik çözüm şansını artırmak için yaptırım baskısını artıracaktır." ifadelerini kullandı.

Şansölye Merz ayrıca ülkesinin Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini sözlerine ekledi.