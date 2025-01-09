Almanya, Ukrayna'ya Iris-T Hava Savunma Füzeleri Gönderecek

Almanya'dan Ukrayna'ya Hava Savunma Desteği

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ülkesinin Ukrayna'ya kısa vadede Iris-T hava savunma sistemleri için ilave füzeler sağlayacağını duyurdu. Açıklama, ABD'nin Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısında yapıldı.

Toplantının Önemi

Toplantıya katılan 50 ülkeden temsilciler, Ukrayna'ya gelecekte de aktif ve güvenilir destek verme konusunda görüş alışverişinde bulundu. Pistorius, Almanya'nın 2024 yılı için Ukrayna'ya yaklaşık 8 milyar avroluk destek sağlamayı planladığını vurguladı.

Iris-T Sistemine Ek Füzeler

Pistorius, Ukrayna'ya şimdiye kadar 6 Iris-T hava savunma sistemi temin ettiklerini belirtirken, bu yıl için daha önce söz verilen 3 Iris-T SLS ve 3 Iris-T SLM sistemlerinin de teslim edileceğini duyurdu. Ayrıca, Alman ordusu için düşünülen bu sistemlerin doğrudan üretimden Ukrayna'ya yönlendirileceğinin altını çizdi.

Ek Askeri Destek

Bakan Pistorius, Ukrayna için bu yıl 4 modern obüs, 20 Marder tipi piyade savaş tankı ve 22 Leopard 1A5 muharebe tankı tedarik edeceklerini de açıkladı.

Polonya'ya Hava Savunma Sistemleri

Almanya'nın 2022'den beri 19 bin Ukraynalı askere eğitim verdiğini ve bu yıl yine 10 bin Ukraynalı askere eğitim vermeyi planladığını sözlerine ekledi. Ayrıca, önümüzdeki haftalarda 2 Patriot hava savunma sistemi ve 200 askeri 6 aylık süre için Polonya'da konuşlandıracaklarını ve bu güçlerin NATO'ya bağlı olduğunu belirtti.

Gelecek Perspektifi

Pistorius, Ukrayna Savunma Temas Grubu formatının, Donald Trump'ın ABD'de başkanlık görevini üstleneceği 20 Ocak'tan sonra da devam etmesini desteklediğini ifade etti.