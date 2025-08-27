DOLAR
Almanya Ulusal Güvenlik Konseyi'ni Kurdu — Bundeswehr'e 80 Bin Personel Artışı Planı

Almanya, artan tehditler gerekçesiyle Ulusal Güvenlik Konseyi kurdu; hükümet Bundeswehr'i 80 bin personel artırarak 260 bine çıkarmayı amaçlayan yasa tasarısını onayladı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 17:24
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 17:24
Almanya Ulusal Güvenlik Konseyi kuruldu

Alman hükümeti, güvenlik ve savunma konularında koordinasyon ve planlamayı güçlendirmek amacıyla Ulusal Güvenlik Konseyi kurulduğunu açıkladı. Karar, artan tehditlerin yarattığı ihtiyaç doğrultusunda alındı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında böyle bir konseyin kurulmasının otuz yıldır tartışılıyor olmasına rağmen kabinesinin bu önemli kararı sadece dört ay içinde aldığını söyledi.

Merz, "Bugünün "karmaşık dünyasında" güvenlik zorluklarının tek bir bakanlık veya kurum tarafından tek başına ele alınamayacağını ifade ederek: \"Bu kurum, Alman hükümetinin iç, dış, ekonomik ve dijital güvenliğinde, genel ulusal güvenlik sorunlarını ele almak için merkezi bir platform olacak.\" dedi.

Başbakan ayrıca, "Bu Ulusal Güvenlik Konseyi'nin kurulması, örneğin ulusal güvenlik stratejimizin güncellenmesi yoluyla ileriye dönük stratejik çalışmaların yürütülmesini sağlayacak. Ulusal Güvenlik Konseyi, tutarlı bir güvenlik politikasına yönelik yaklaşımımızın önemli bir yapı taşı olacak." ifadelerini kullandı.

Bundeswehr'e 80 bin personel artışı hedefi

Öte yandan Merz, hükümetin Almanya'nın silahlı kuvvetlerini 80 bin personel artırarak 260 bin askere ulaştırmayı amaçlayan yeni yasa tasarısını onayladığını duyurdu.

Başbakan Merz, önerilen yasa tasarısının, 2011 yılında kaldırılan zorunlu askerliğe geri dönmeden Almanya'nın askerlik hizmet modelini modernize edeceğini ve Silahlı Kuvvetlerini (Bundeswehr) daha cazip hale getireceğini söyledi.

Merz, "Koalisyon anlaşmamızda, başlangıçta Bundeswehr'i gönüllülük esasına göre genişletmeyi kabul ettik. Şimdi bu yaklaşımı, 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek yeni yasayla uygulamaya koyuyoruz." dedi.

