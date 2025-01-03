Almanya ve Fransa Dışişleri Bakanları, Sednaya Hapishanesi'nde İşkence İncelemesi Yaptı

Almanya ve Fransa Dışişleri Bakanları Sednaya'da İncelemelerde Bulundu

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Suriye'de Baas rejiminin iktidarının sürdüğü dönemde işkence merkezi olarak bilinen Sednaya Hapishanesi'nde incelemelerde bulundu.

Baerbock, burada yaptığı açıklamada, işkence görenler için uluslararası toplumun adalet sağlama yolundaki sorumluluklarına dikkat çekerek, "Sednaya'da işkence görenlerin ve hayatını kaybedenlerin hiçbir şekilde geri getirilemeyeceğini biliyoruz. Ancak uluslararası toplum olarak, adaletin sağlanmasına katkıda bulunabilmek için çaba sarf edebiliriz." dedi.

Bakan Baerbock, hapishanede karşılaştığı koşulları örnekleyerek, "Bazı yerlerin dehşetini hayal bile edemezsiniz. İnsanlar Suriye’nin başkenti Şam yakınlarında bir cehennemi yaşadı. Medeni bir dünyada asla tahammül edilemeyecek yöntemlerle öldürüldüler." şeklinde ifade etti.

Baerbock ayrıca, Beyaz Baretliler sivil savunma kuruluşundan bilgi alarak, Almanya’nın ve Avrupa’nın son yıllarda delil toplama çabalarını desteklediğine dikkat çekti. Özellikle Beyaz Baretliler ve Birleşmiş Milletler gibi aktörlerin bu süreçte önemine vurgu yaptı.

Bakan, Beyaz Baretliler’in çalışmalarından dolayı minnettar olduklarını belirterek, bu grubun Esed rejiminin insanlık dışı uygulamalarını dünya gündemine taşıma konusundaki katkılarını takdir ederek, "Onlar, Esed rejiminin, normalleştirilemeyecek insanlık dışı bir işkence rejimi olduğunu ortaya koydu." ifadelerini kullandı.