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Aksaray'da Eğitim Yönetici Açığa Alındı: Öğrencilere Şiddet Olayı

Aksaray Valiliği, öğrencilerine şiddet uygulayan eğitim yöneticisinin açığa alındığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 18:40
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 18:40
Aksaray'da Eğitim Yönetici Açığa Alındı: Öğrencilere Şiddet Olayı

Aksaray'da Şiddet Olayı Açığa Alındı

Aksaray Valiliği, bir eğitim kurumunda meydana gelen ve öğrencilerine şiddet uygulayan eğitim yöneticisi hakkında önemli bir açıklama yaptı.

İdari ve Adli İşlemler Başlatıldı

Valilik tarafından aktarılan bilgilere göre, söz konusu eğitim yöneticisi derhal açığa alındı ve gerekli idari ile adli süreçler başlatıldı.

Valilikten Gelen Açıklama

Yapılan yazılı açıklamada, öğrencilere uygulanan bu tür şiddet içerikli davranışların kesinlikle kabul edilemez olduğu vurgulandı. Valilik, benzer olaylara karşı her zaman sıfır tolerans politikası uygulayacağını belirtti.

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