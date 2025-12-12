DOLAR
Hakkari'de Demir Atölyesinde Tiner Patlaması: 15 Yaşında Çocuk Yaralandı

Hakkari'de demir atölyesindeki sobaya tiner dökülmesi sonucu patlama: A.U. (15) yaralandı, yangın söndürüldü, Van'a sevk edildi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 23:49
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 00:01
Olayın Detayları

Hakkari’de, Mehmet Ceyhan Caddesi üzerinde bulunan bir demir doğrama atölyesinde, sobanın yakılması sırasında A.U. (15) isimli çocuğun tiner dökmesi sonucu ani bir patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle A.U. yaralanırken atölyede yangın çıktı.

Müdahale ve Tedavi

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yanık ünitesinin bulunmaması nedeniyle A.U., ilk tedavisinin ardından Van'a sevk edildi.

Soruşturma

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

