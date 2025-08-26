DOLAR
41,02 -0,06%
EURO
47,82 -0,34%
ALTIN
4.456,63 -0,5%
BITCOIN
4.506.377,1 -0,16%

Almanya ve Kanada, kritik minerallerde anlaşma imzaladı

Friedrich Merz ile Mark Carney Berlin'de kritik hammaddeler için ortak bir niyet bildirgesi imzaladı; işbirliği tedarik çeşitlendirmesi ve savunma sanayisini hedefliyor.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 14:47
Almanya ve Kanada, kritik minerallerde anlaşma imzaladı

Almanya ve Kanada, kritik minerallerde işbirliğini güçlendiriyor

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Kanada Başbakanı Mark Carney, Berlin'de düzenledikleri ortak basın toplantısında kritik hammaddeler konusunda yeni bir anlaşma imzaladıklarını açıkladı. Anlaşma, iki ülke arasındaki ekonomik bağları, yeni teknolojilerde işbirliğini ve savunma sanayisini geliştirmeyi amaçlıyor.

Anlaşmanın içeriği ve mesajı

Merz, bakanların bugün hammadde sektöründe işbirliği konusunda ortak bir niyet bildirgesi imzaladığını belirtti. Merz, "Bugün bakanlarımız, hammadde sektöründe işbirliği konusunda ortak bir niyet bildirgesi imzalıyor. Bu, çok memnuniyetle karşıladığım ve tam olarak desteklediğim bir işbirliği. Ekonomilerimizi güçlendirme ve güvence altına alma yolunda önemli bir adım teşkil ediyor." dedi.

Carney'nin uyarısı ve stratejik hedefler

Carney, artan küresel belirsizlikler ve jeopolitik değişimler döneminde istikrarı desteklemek için iki ülkenin kilit alanlarda işbirliğini sıkılaştırdığını vurguladı. Carney, "Ukrayna savaşı, Kovid-19 ve değişen küresel ticaret dinamiklerinin açığa çıkardığı en büyük zaaflardan biri, kritik metaller ve mineraller de dahil olmak üzere tedarik zincirlerimizdeki zaaflarımızdır. Almanya, özellikle Çin ve Rusya başta olmak üzere Çin'den bu konuda uzaklaşarak kaynakları çeşitlendiren lider ülkelerden oldu. Kanada, Almanya ve Avrupa için bu çeşitlendirmeyi hızlandırmada rol oynayabilir." ifadelerini kullandı.

Almanya'nın mevcut bağımlılığı

Avrupa Birliği'nin en büyük ekonomisi olan Almanya, kritik mineral ithalatına büyük ölçüde bağımlı durumda. Alman endüstrisi geçen yıl tedarikinin yüzde 65'ini Çin'den ithal etti. Yeni anlaşma, bu tür bağımlılıkları azaltıp tedarik zincirini çeşitlendirmeyi hedefliyor.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Özgür Özel, Afyonkarahisar'da İpek Elif Atayman'ı Ziyaret Etti
2
Kuzeybatıda Kuvvetli Rüzgar Uyarısı — Sıcaklıklar Güney ve Doğuda Normallerin Üzerinde
3
Edirne'de Demirhanlı Göleti Kuraklıkla Tükeniyor
4
YKS'de Türkiye 328'incisi Reyhan Özcan, Türk Kızılay Desteğiyle Koç Üniversitesi'ne Tam Burslu Yerleşti
5
Savarona ve TCG Anadolu 24 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'nı Selamlayacak
6
TTK Başkanı Özgen: 22 Ciltlik Selçuklu Külliyatı Önümüzdeki İki Yılda Okuyucuyla Buluşacak
7
Adana Feke'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor