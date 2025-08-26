Almanya ve Kanada, kritik minerallerde anlaşma imzaladı

Almanya ve Kanada, kritik minerallerde işbirliğini güçlendiriyor

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Kanada Başbakanı Mark Carney, Berlin'de düzenledikleri ortak basın toplantısında kritik hammaddeler konusunda yeni bir anlaşma imzaladıklarını açıkladı. Anlaşma, iki ülke arasındaki ekonomik bağları, yeni teknolojilerde işbirliğini ve savunma sanayisini geliştirmeyi amaçlıyor.

Anlaşmanın içeriği ve mesajı

Merz, bakanların bugün hammadde sektöründe işbirliği konusunda ortak bir niyet bildirgesi imzaladığını belirtti. Merz, "Bugün bakanlarımız, hammadde sektöründe işbirliği konusunda ortak bir niyet bildirgesi imzalıyor. Bu, çok memnuniyetle karşıladığım ve tam olarak desteklediğim bir işbirliği. Ekonomilerimizi güçlendirme ve güvence altına alma yolunda önemli bir adım teşkil ediyor." dedi.

Carney'nin uyarısı ve stratejik hedefler

Carney, artan küresel belirsizlikler ve jeopolitik değişimler döneminde istikrarı desteklemek için iki ülkenin kilit alanlarda işbirliğini sıkılaştırdığını vurguladı. Carney, "Ukrayna savaşı, Kovid-19 ve değişen küresel ticaret dinamiklerinin açığa çıkardığı en büyük zaaflardan biri, kritik metaller ve mineraller de dahil olmak üzere tedarik zincirlerimizdeki zaaflarımızdır. Almanya, özellikle Çin ve Rusya başta olmak üzere Çin'den bu konuda uzaklaşarak kaynakları çeşitlendiren lider ülkelerden oldu. Kanada, Almanya ve Avrupa için bu çeşitlendirmeyi hızlandırmada rol oynayabilir." ifadelerini kullandı.

Almanya'nın mevcut bağımlılığı

Avrupa Birliği'nin en büyük ekonomisi olan Almanya, kritik mineral ithalatına büyük ölçüde bağımlı durumda. Alman endüstrisi geçen yıl tedarikinin yüzde 65'ini Çin'den ithal etti. Yeni anlaşma, bu tür bağımlılıkları azaltıp tedarik zincirini çeşitlendirmeyi hedefliyor.