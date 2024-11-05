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Almanya ve Somali: Afrika Boynuzu'nda İstikrar Arayışı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Somali Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede Afrika Boynuzu'ndaki istikrarın önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 19:24
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 19:24
Almanya ve Somali: Afrika Boynuzu'nda İstikrar Arayışı

Almanya Başbakanı Scholz, Afrika Boynuzu'nda İstikrarın Önemini Vurguladı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Afrika Boynuzu bölgesindeki istikrarın herkes için faydalı olduğunu ifade etti. Berlin'de Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında bu konudaki kararlılığını belirtti.

Somali'nin Jeopolitik Önemi

Scholz, Somali’nin Kızıldeniz üzerindeki stratejik konumuna dikkat çekerek, "Dünya ticaretinin önemli bir kısmı Somali kıyılarından geçiyor," dedi. Afrika Boynuzu'ndaki bölgenin kırılgan olduğunu belirten Başbakan, "Güvenli ve barış içinde bir Somali, daha fazla istikrara önemli bir katkı sağlayabilir. Bu sadece Somali için değil, herkesin çıkarınadır," şeklinde konuştu.

Almanya ile Somali Arasında İşbirliği

Almanya'nın Somali hükümetini desteklediğini vurgulayan Scholz, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler (BM) misyonları çerçevesinde bu girişimlerin sürdüğünü dile getirdi. Görüşmede, Almanya'da yaşamayan Somali vatandaşlarının geri gönderilmesi konuları hakkında birlikte nasıl daha etkili çalışabileceklerinin tartışıldığını belirtti. "Özellikle Almanya'da ağır suçlar işleyenlerin süreçlerini hızlandırmalıyız. Bu, burada iyi entegre olmuş Somali toplumunun da çıkarına," dedi.

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'un Açıklamaları

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ise iki ülke ilişkilerini geliştirmek için çeşitli yollar aradıklarını ifade etti. Afrika Boynuzu'nun, birçok uluslararası aktörün barış ve güvenliği tehdit ettiği zorlu bir bölge olduğunu belirten Mahmud, "Somali, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin önemli bir parçası olarak küresel barış ve güvenlik çalışmaları yapmayı hedefliyor," şeklinde konuştu.

Geçmişin Sorunları ve Gelecek Vizyonu

Mahmud, "Komşu ülkelerle sorunlarımız var; ancak bu sorunları müzakere ve uzlaşmayla barışçıl bir şekilde çözebileceğimize inanıyorum," dedi. Almanya'nın göndermek istediği Somalililerle ilgili süreçlerin başladığını ve bu kişilerin geri alınacağını da sözlerine ekledi.

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