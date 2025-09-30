Almatı'da TDT 8. Ulaştırma Bakanları Toplantısı: Orta Koridor ve Dijitalleşme Öne Çıktı

Almatı'da TDT 8. Ulaştırma Bakanları Toplantısı gerçekleştirildi

Kazakistan'ın Almatı şehrinde Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Üye Ülkelerin Ulaştırma Bakanlarının 8. Toplantısı düzenlendi. Toplantıya Kazakistan Ulaştırma Bakanı Nurlan Sauranbayev ev sahipliği yaptı ve ülkeler arası işbirliğinin güçlendirilmesine vurgu yapıldı.

Katılımcılar

Toplantıda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Özbekistan Ulaştırma Bakanı İlham Mahkamov, Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Yardımcısı Rahman Gummetov, Kırgızistan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Yardımcısı Almaz Turgunbayev ile TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev hazır bulundu.

Toplantının ana gündemi ve vurgular

Nurlan Sauranbayev, TDT'nin yalnızca bir kuruluş olmadığını, aynı dili konuşan kardeşlerin oluşturduğu bir aile teşkilatı olduğunu belirtti ve Kazakistan'ın ulaştırma alanındaki işbirliğine verdiği önemi dile getirdi.

Sauranbayev, özellikle Orta Koridor içinde kritik bir güzergah olan Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridorunun potansiyelinin artırılması için çalışmalara yoğunlaşılması gerektiğini vurguladı.

Özbekistan Ulaştırma Bakanı İlham Mahkamov, dijital teknolojilerin tedarik zincirlerinin verimliliğini artırmada kilit rol oynadığını belirterek daha önce kabul edilen eylem planlarının uygulanmasının karayolu, demiryolu ve havayolu taşımacılığını pekiştireceğini söyledi ve "Özbekistan'ın TDT ülkeleriyle taşımacılık alanındaki işbirliği dinamik bir gelişmeye sahip" ifadelerini kullandı.

Mahkamov ayrıca ülkelerin potansiyelinin tam olarak değerlendirilemediğine dikkat çekerek, "Ülkelerimizin muazzam potansiyelinin yeterince değerlendirilmediğini belirtmek isterim. Özbekistan, Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleri ile işbirliği yapmaya ve Avrasya'nın bağlantısını güçlendirmeyi amaçlayan projeleri hayata geçirmeye hazır" dedi.

Azerbaycan adına konuşan Rahman Gummetov, Orta Koridor'un TDT için stratejik öneme sahip en umut verici güzergahlardan biri olduğunu ifade ederek, "Bu koridor, güvenilir ve kardeş devletler arasındaki işbirliğine dayalı yapısıyla özeldir" değerlendirmesinde bulundu. Gummetov, Azerbaycan topraklarındaki koridor verimliliğini artırmak için yeni altyapı adımlarının atıldığını belirterek, "Azerbaycan toprakları içindeki koridorların verimliliğini artırmak amacıyla yeni altyapıların oluşturulması yönünde istikrarlı adımlar atılmaktadır. Bu nedenle, Zengezur Koridoru'nun geliştirilmesi yalnızca Güney Kafkasya için değil aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatı ve küresel bağlamda Asya ve Avrupa ülkeleri için de büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.

Kırgızistan temsilcisi Almaz Turgunbayev ise sınır engellerinin kaldırılması amacıyla TDT ülkelerinde ulaştırma sektörünün dijitalleştirilmesinin önemine işaret etti ve Kırgızistan'ın dijitalleşmeyi devlet politikası önceliği olarak benimsediğini vurguladı. Turgunbayev, "Farklı dijital yaklaşımların etkisiz olduğunu söylemek istiyorum. Bu bağlamda, Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerinde tek bir dijital platform olmasa bile dijital platformlarımızı birleştirecek bütünleşik bir bilgi sistemi oluşturmayı düşünmeliyiz" dedi.

Sonuç ve kararlar

Toplantıda TDT 8. Ulaştırma Bakanları Toplantısının Ortak Bildirisi kabul edildi. Oturum, bakanların aile fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

