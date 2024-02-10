Alper Gezeravcı, uzay macerasından sonra ailesine sarıldı! İşte o anlar

Amerika Birleşik Devletleri'nin Houston şehrine ulaşan Axiom-3 (Ax-3) ekibi arasında Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı da bulunuyor. Uzayda yaklaşık bir ay geçiren ve dün Dünya'ya dönen Gezeravcı, ailesiyle buluşmanın sevincini yaşadı.

Alper Gezeravcı, uzay macerasından sonra ailesine sarıldı! İşte o anlar
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TÜRKİYE'NİN İLK ASTRONOTU ALPER GEZERAVCI AİLESİNE KAVUŞTU

ABD'nin Houston şehrine varan Axiom-3 (Ax-3) ekibi içinde Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı da bulunuyor. Uzayda geçirdiği yaklaşık bir ayın ardından dün Dünya'ya dönen Gezeravcı, ailesiyle buluşmanın sevincini yaşadı.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MESAJ PAYLAŞTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın ailesiyle buluşma görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kacır, "Kavuşma anı… Astronotumuz Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu. Sağlık kontrollerinin ardından ülkemize gelecek" ifadelerini kullandı.

GEZERAVCI'DAN İLK PAYLAŞIM: "MERHABA DÜNYA"

Dünya'ya dönen Gezeravcı, ilk paylaşımını yaptı. Sosyal medya paylaşımında Dragon kapsülünden çıktıktan sonra çekilen ilk fotoğraf karesine yer veren Gezeravcı, "Merhaba Dünya. Ben geldim" dedi. Gezeravcı sağlık kontrollerinin ardından Türkiye'ye gelecek.

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