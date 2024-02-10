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Alper Gezeravcı, uzay macerasından sonra ailesine sarıldı! İşte o anlar

Alper Gezeravcı, uzay macerasından sonra ailesine sarıldı! İşte o anlar Amerika Birleşik Devletleri'nin Houston şehrine ulaşan Axiom-3 (Ax-3) ekibi arasında Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı da bulunuyor. Uzayda yaklaşık bir ay geçiren ve dün Dünya'ya dönen Gezeravcı, ailesiyle buluşmanın sevincini yaşadı.