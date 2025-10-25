ALTAY'da Geliştirilen Eyleyiciler KAAN İçin Ürünleşti

GÖKSEL YILDIRIM

Altınay Savunma Teknolojileri, ALTAY projesinde geliştirdiği kritik alt sistemleri KAAN ve diğer platformlara taşıdı. 28 Ekim'de Türk Silahlı Kuvvetlerine ilk teslimatı yapılacak ALTAY tankı için geliştirilen namlu ve kule eyleyicileri, ASELSAN ile yürütülen iş birliği sayesinde farklı ihtiyaçlara uyarlanarak ürünleşti.

Altınay, özellikle ASELSAN ile iş birliğinde ALTAY ve Leopard tanklarının Atış Kontrol Alt Sistemi eyleyicilerini tasarlıyor ve üretiyor. Bu sistem; tank namlusu ve kulesinin hassas yönlendirme mekanizmalarını içeren, stabil hareket kontrolünü sağlayan kritik bir bileşen olarak işlev görüyor. Şirketin robotik teknolojilerdeki birikimi, yerli üretim oranının artmasına katkı sağladı.

Altınay Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Burak Mercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada şirket için bu projenin önemine vurgu yaptı. Mercan'ın açıklaması şöyle:

"Daha sonra sahada diğer test aşamalarında kullanılacak platformların içerisinde yer alacak eyleyiciler için de bir hayli prototip üretimi gerçekleştirdik. Nihayetinde bu yıl içerisinde artık teslim edilecek nihai ürünler için bu eyleyiciler tarafında seri üretime geçtik. Bu projede oldukça önemli kazanımlarımız oldu. Öncelikle ASELSAN'ın yol göstericiliğinde bir savunma alt sisteminin nasıl tasarlanacağı, nasıl üretilip test edileceği, nelere dikkat edileceğine yönelik ciddi kazanımlarımız oldu. Bu kazanımlarımızı zaman içerisinde farklı ürünlere yansıtmak suretiyle geldiğimiz noktada deniz ve hava platformlarına kadar taşıyabildik. Bugün doğrudan Altınay Savunma Teknolojileri bünyesinde olmasa da iştirakimiz olan TAAC şirketi bünyesinde özellikle Milli Muharip Uçak KAAN, HÜRJET'te, döner kanatlı platformların kritik alt sistemlerinde birçok yardımcı eyleyicinin de benzer bir çalışma mimarisine sahip olduğunu ve oradan getirdiğimiz birikimlerle bu ürünlere dönüştürüldüğünü söyleyebilirim."

Mercan, eyleyicilerin Atış Kontrol Sistemi içindeki işleviyle ilgili şu bilgileri de paylaştı:

"Eyleyicilerimiz namlunun dikeydeki tahriki ve kulenin yataydaki dönüş hareketini sağlıyor. Bu sadece belli açılara dönüş şeklinde değil belirli bir hedefe kilitlenmesi sırasında tankın ana gövdesinin zeminden gelen etkilerle bozulmasını kompanse edecek şekilde oldukça hassas ve hızlı tepki veren eyleyiciler. Bunlar bakımsız olarak tasarlandı, yani tankın içerisine takıldıktan sonra bir daha belli periyotlarda sökülüp belli işlemlerin yapılmasına gerek olmayacak. İçerisinde hassas aktarma grupları var. Bunların çoğunun da gerek dişli üretimleri olsun gerekse içerisinde yataklama amacıyla veya hareket aktarma amacıyla kullanılan hassas sistemler olsun çoğunu ülkemizde üretiyoruz. Parçaların büyük kısmını fabrikamızda talaşlı imalat olarak üretiyoruz. Onaylı alt yüklenicilerde ekstra proseslerle ilgili hizmet olarak son bütünlemeyi de Altınay Savunma Teknolojileri'nin Dilovası'ndaki fabrikasında gerçekleştiriyoruz ve ASELSAN'a nihai entegrasyon için teslim ediyor oluyoruz."

Altınay'ın geliştirdiği eyleyiciler, yerli üretim süreçleri ve Dilovası'ndaki montaj hattı sayesinde seri üretime geçti ve farklı hava, deniz ve döner kanatlı platformlara aktarılabilir nitelik kazandı.

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen 28 Ekim'de Türk Silahlı Kuvvetlerine ilk teslimatı yapılacak ALTAY tankı için geliştirilen yetenekler Milli Muharip Uçak KAAN için de ihtiyaç duyulan ürünlerin ortaya çıkmasını sağladı. Altınay Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Burak Mercan açıklamada bulundu.