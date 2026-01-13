Altındağ'da 2026'nın İlk 'Pazar Buluşması' Başkent Millet Bahçesi'nde

Başkan Veysel Tiryaki ev sahipliği yaptı

Altındağ'da geleneksel 'Pazar Buluşmaları' programı bu yıl da devam ediyor. 2026 yılının ilk kahvaltı buluşması, Başkent Millet Bahçesi Elmas Düğün Salonu'nda gerçekleşti.

Etkinliğin bu haftaki konuğu Örnek ve Yıldıztepe mahalle sakinleri oldu. Kahvaltıya, Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ev sahipliği yaptı ve Altındağlılarla bir araya geldi.

Veysel Tiryaki etkinlikte, "2026 yılının ilk kahvaltı buluşmasında bizleri yalnız bırakmayan hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin inşallah" dedi. Katılımcılar da Tiryaki ve Altındağ Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.

Mahalle sakinlerinden memnuniyet

Kahvaltıya eşi ve oğlu ile birlikte katılan Örnek Mahallesi sakini Firdevs Aslan, program hakkında, "Mahalle sakinleri olarak pazar sabahı kahvaltı programında bir araya geldik, sohbet ettik. Veysel Başkanımızdan çok memnunuz. Her şey için çok teşekkür ederiz. Bu tür programlarda tekrar bir araya gelmeyi ümit ediyoruz. Başkanımızın Altındağ için daha güzel işler yapacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tiryaki geleneksel kahvaltı buluşmalarının her hafta farklı mahallelerle devam ettiğini belirterek, "Yeni yılın ilk kahvaltı programında Yıldıztepe ve Örnek mahallelerimizin kıymetli sakinleriyle bir araya geldik. Her hafta sonu farklı mahallelerden gelen vatandaşlarımızla buluşmaktan mutluluk duyuyoruz. Hemşehrilerimizle birlikte sohbet ediyoruz, tanışıyoruz. Bir samimiyet ortamı oluşuyor. Altındağ’ın altın yürekli insanlarıyla yıllardan beri devam eden gönül bağımız her geçen gün daha da güçleniyor" dedi.

