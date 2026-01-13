Niğde’de Kar ve Tipi Nedeniyle İki Yol Trafiğe Kapandı

Niğde'de yoğun kar ve tipi nedeniyle Niğde-Çiftlik (km 8-30) ile Çiftlik-Altunhisar (km 32-56) yolları 12 Ocak 2026 23:30'dan itibaren geçici kapatıldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 01:28
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 01:28
Valilikten yapılan açıklama

Niğde Valiliği, etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kentte bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatıldığını duyurdu.

Açıklamaya göre, Niğde-Çiftlik yolunun 8 ile 30'uncu kilometreleri arasındaki bölüm ile Çiftlik-Altunhisar yolunun 32 ile 56'ncı kilometreleri arası, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 12 Ocak 2026 saat 23.30 itibarıyla geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Açıklamada, kapatılan güzergahlarda yol açma ve tuzlama çalışmalarının ekipler tarafından aralıksız sürdürüldüğü, yolların yeniden trafiğe açılmasına ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Valilik, sürücüleri alternatif güzergahları kullanmaları ve yapılan uyarılara dikkatle riayet etmeleri konusunda uyardı.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

