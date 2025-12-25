DOLAR
42,83 -0,06%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,8 -0,03%
BITCOIN
3.762.969,18 -0,36%

Kütahya'da 3. Uluslararası Öğrenci Buluşması: Dumlupınar Üniversitesi'nde Kültür Şöleni

Dumlupınar Üniversitesi'nde düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenci Buluşması'nda 13 ülkenin kültürleri, lezzetleri ve folklorik gösterileri sergilendi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 10:10
Kütahya'da 3. Uluslararası Öğrenci Buluşması: Dumlupınar Üniversitesi'nde Kültür Şöleni

Kütahya'da 3. Uluslararası Öğrenci Buluşması Dumlupınar Üniversitesi'nde Gerçekleşti

Etkinliği Düzenleyenler ve Mekân

Kütahya Uluslararası Öğrenci Derneği ile Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenci Buluşması, Dumlupınar Üniversitesi Bedesten Kafeteryası'nda gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve Etkinlik İçeriği

Programa, Dumlupınar Üniversitesi'nde öğrenim gören 13 farklı ülkeden uluslararası öğrenciler katıldı. Öğrenciler, ülkelerine özgü yöresel ürünleri, lezzetleri, müzik aletlerini ve folklorik dansları sergileyerek kendi kültürlerini tanıtma imkânı buldu. Etkinlik, Kütahyalı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü ve renkli görüntülere sahne oldu.

Organizatörün Açıklamaları

Sebahattin Ceyhun, buluşmanın bu yıl üçüncüsü olduğunu ve etkinliğin her zamanki gibi heyecanlı ve hareketli geçtiğini belirtti. Ceyhun, 'Kütahya merkezinden ve üniversitemizden gelen katılımcılar, 13 ülkenin kültürlerini tanıma, lezzetlerini tatma ve folklorik gösterilerini izleme fırsatı buldu. Katılımcıların memnuniyeti yüzlerinden okunuyordu' dedi.

Ceyhun, etkinliği her yıl düzenlemeye gayret ettiklerini ve amaçlarının farklı ülkelerden gelen öğrencilerle Türk öğrencileri ve Kütahya halkını bir araya getirmek olduğunu vurguladı. Programın önümüzdeki süreçte Kütahya merkezinde yeniden gerçekleştirileceğini de sözlerine ekledi.

Teşekkür ve Mesaj

Ceyhun, stantlarını kurarak günlerdir emek veren öğrencilere, üniversite yönetimine, özellikle SKS yetkilisi Ercan Taşkın'a, dernek yönetim kurulu üyelerine ve gönüllü çalışanlara desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kültürler arası etkileşimin önemine dikkat çeken Ceyhun, 'Kültürlerimiz ve sınırlarımız farklı olabilir ancak amaç ve hedeflerimiz aynı. Biz tek milletiz, biz bir milletiz' ifadelerini kullandı.

Kampustaki Yabancı Öğrenci Sayısı

Ceyhun, Dumlupınar Üniversitesi'nde yaklaşık 8 bin yabancı uyruklu öğrencinin öğrenim gördüğünü sözlerine ekledi.

Kütahya'da uluslararası öğrenci buluşması

Kütahya'da uluslararası öğrenci buluşması

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsmet İnönü, Ölümünün 52’nci Yılında Anıtkabir’de Anıldı
2
Prof. Dr. Soner Solmaz: Kan Tahlili Hayat Kurtarabilir
3
Mersin'de Mobil Kuaför Aracı 30 Bin 711 Kişiye Ücretsiz Hizmet Verdi
4
Adana'da 21. Başkent KBB Günleri: Yüz Felcinde Rekonstrüksiyon
5
A Takımı: Halkevi'nin 3D Animasyonu ile Afet Bilinci Anlatılacak
6
Nilüfer'de Beyin Sağlığı: Alzheimer, Demans ve Parkinson Uyarısı
7
Kızılcapınar Camii'nde Çevre Düzenlemesi Tamamlandı

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması