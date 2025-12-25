Kütahya'da 3. Uluslararası Öğrenci Buluşması: Dumlupınar Üniversitesi'nde Kültür Şöleni

Kütahya'da 3. Uluslararası Öğrenci Buluşması Dumlupınar Üniversitesi'nde Gerçekleşti

Etkinliği Düzenleyenler ve Mekân

Kütahya Uluslararası Öğrenci Derneği ile Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenci Buluşması, Dumlupınar Üniversitesi Bedesten Kafeteryası'nda gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve Etkinlik İçeriği

Programa, Dumlupınar Üniversitesi'nde öğrenim gören 13 farklı ülkeden uluslararası öğrenciler katıldı. Öğrenciler, ülkelerine özgü yöresel ürünleri, lezzetleri, müzik aletlerini ve folklorik dansları sergileyerek kendi kültürlerini tanıtma imkânı buldu. Etkinlik, Kütahyalı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü ve renkli görüntülere sahne oldu.

Organizatörün Açıklamaları

Sebahattin Ceyhun, buluşmanın bu yıl üçüncüsü olduğunu ve etkinliğin her zamanki gibi heyecanlı ve hareketli geçtiğini belirtti. Ceyhun, 'Kütahya merkezinden ve üniversitemizden gelen katılımcılar, 13 ülkenin kültürlerini tanıma, lezzetlerini tatma ve folklorik gösterilerini izleme fırsatı buldu. Katılımcıların memnuniyeti yüzlerinden okunuyordu' dedi.

Ceyhun, etkinliği her yıl düzenlemeye gayret ettiklerini ve amaçlarının farklı ülkelerden gelen öğrencilerle Türk öğrencileri ve Kütahya halkını bir araya getirmek olduğunu vurguladı. Programın önümüzdeki süreçte Kütahya merkezinde yeniden gerçekleştirileceğini de sözlerine ekledi.

Teşekkür ve Mesaj

Ceyhun, stantlarını kurarak günlerdir emek veren öğrencilere, üniversite yönetimine, özellikle SKS yetkilisi Ercan Taşkın'a, dernek yönetim kurulu üyelerine ve gönüllü çalışanlara desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kültürler arası etkileşimin önemine dikkat çeken Ceyhun, 'Kültürlerimiz ve sınırlarımız farklı olabilir ancak amaç ve hedeflerimiz aynı. Biz tek milletiz, biz bir milletiz' ifadelerini kullandı.

Kampustaki Yabancı Öğrenci Sayısı

Ceyhun, Dumlupınar Üniversitesi'nde yaklaşık 8 bin yabancı uyruklu öğrencinin öğrenim gördüğünü sözlerine ekledi.

