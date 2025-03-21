Altındağ'da Sokak Hayvanları İçin Rehabilitasyon Merkezi Kuruluyor

Altındağ Belediyesi Yeni Bir Merkeze Kavuşuyor

Altındağ Belediyesi, Karapürçek Mahallesi'nde kuracağı "Sokak Hayvanları Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi" ile sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirecek. Meşeli Dağ mevkisinde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, projenin hem hayvanların sağlıklı bir ortamda yaşamasına hem de şehir güvenliğine katkı sunacağını ifade etti.

Yeni Yasal Düzenlemeler

Başkan Tiryaki, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen yeni yasalarla sokak hayvanlarına yönelik düzenlemelerin yapıldığını hatırlatarak, bu kapsamda inşa edilen tesisin önemli bir rol üstleneceğini belirtti.

Projenin Detayları

Karapürçek Mahallesi'nde toplam 75 bin metrekarelik bir alana kurulum gerçekleştirecek olan merkez, kampüs şeklinde tasarlandı. Merkezde hayvan hastanesi, sahiplendirme noktaları, egzersiz ve eğitim alanları ile ziyaretçilerin dinlenip keyifli vakit geçirebileceği parklar yer alacak.

Kapalı Alan ve Barınaklar

Projedeki 4 bin 500 metrekarelik kapalı alan, 8 adet toplu yaşam barınağı ile desteklenecek ve bu barınakların her biri 25 köpeğe ev sahipliği yapabilecektir. Ayrıca, hasta ve yeni gelen hayvanlar için karantina bölümleri ve anne-yavru üniteleri de tesisin önemli parçaları arasında yer alıyor.

Hayvan Sağlığına Önem Veriliyor

Bu yıl içerisinde hizmete sunulması planlanan merkezde, hayvan hastanesi bölümünde ameliyathane, muayene odaları, röntgen ve müşahede alanları gibi önemli sağlık hizmetleri sunulacak.

Şehrin Güvenliği İçin Bir Adım Daha

“Biz yaratılanı yaratandan ötürü seviyoruz” diyen Başkan Tiryaki, Altındağ'daki insanların güvenliğini sağlamak için tüm çabalarını göstereceklerini vurguladı. Proje, sahipsiz hayvanların daha iyi şartlara kavuşmasını sağlarken, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluğu da yerine getirmeyi hedefliyor.

Altındağ Belediyesince, Karapürçek Mahallesi'nde "Sokak Hayvanları Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi" inşa edilecek. Meşeli Dağ mevkisindeki tanıtım toplantısında konuşan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, projeye ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Altındağ Belediyesince, Karapürçek Mahallesi'nde "Sokak Hayvanları Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi" inşa edilecek. Meşeli Dağ mevkisindeki tanıtım toplantısında konuşan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, projeye ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.