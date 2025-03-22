Altun'dan Provokatif Söylemlere Sert Yanıt

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, muhalefetin şiddet çağrılarına tepki gösterdi ve Türkiye'nin demokratik hukuk düzenini koruyacağına vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 00:21
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 00:21
Altun'dan Provokatif Söylemlere Sert Yanıt

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, son dönemde artan provokatif söylemlerle ilgili önemli ifadelerde bulundu. Altun, "Adli makamların ciddi iddialarına tatmin edici yanıtlar vermek yerine, sokaklara dönük şiddet çağrıları yapmak suretiyle yargı süreçlerini bu şekilde etki altına alma çabası beyhudedir." dedi.

Kritik Dönemde Liderlik Vurgusu

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Türkiye'nin ulusal ve uluslararası siyasette kritik bir dönemden geçtiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik kapasitesi ve devlet tecrübesi ile bu dönemi en güçlü şekilde atlatma mücadelesi verdiğini kaydetti.

Bu mücadelenin, Erdoğan'ın ramazanda da süren yoğun iş temposundan net bir şekilde anlaşılabileceğini ifade eden Altun, Cumhurbaşkanı'nın millet ve Türkiye için kararlı bir şekilde çalışmaya devam ettiğini vurguladı.

Muhtelif İddialara Tepki

Altun, açıklamasına şöyle devam etti: "Ana muhalefet partisi, dünyadaki ve bölgemizdeki gelişmelere ısrarla bigane kalmakta, kendi iç çekişmeleriyle meşgul olmaktadır. Son olarak, bağımsız yargı organları tarafından yürütülen adli süreci bahane ederek Cumhurbaşkanımızı hedef almakta ve devlet kurumlarına karşı halkı kışkırtmaya çalışmaktadır. Türkiye bu oyuna gelmeyecek, sokağa teslim olmayacak, demokratik hukuk düzeni ne pahasına olursa olsun korunacaktır."

Şiddet ve Demokrasi Üzerine Mesaj

Altun, şiddetin her türlüsünün kötü olduğunu belirterek, demokrasinin her daim pusula olduğunu ifade etti. "Devletimiz suçlu ile suçsuzu ayıracak kudrete sahiptir. Milletimiz de olanı biteni en iyi şekilde takdir edecek dirayet ve ferasete sahiptir." sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.

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