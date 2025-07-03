Altunköprü'de Türkmen Protestocular Karayolunu Kapattı

Türkmen protestocular Altunköprü'de seslerini yükseltti

Irak’ın Kerkük’e bağlı Altunköprü kasabasında, Türkmen göstericiler, bürokrasideki atamalarda kendilerine yer verilmemesine karşı protestolarını Kerkük-Erbil kara yolunu trafiğe kapatarak sürdürüyor.

Üç gündür devam eden eylemlerde, Altunköprü kasabasındaki belediye ve diğer resmi kurumlardaki atamalarda Türkmen vatandaşların dışlandığı ifade ediliyor. Göstericiler, Irak hükümetinden bekledikleri çözümü alamadıklarını dile getirerek, bu duruma karşı kararlılıkla karşı duracaklarını belirtiyorlar.

Bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edilirken, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa, basına yaptığı açıklamada, bürokrasideki atamalarda Türkmenlerin dışlandığını ve bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı. Ağa, protesto gösterilerinin devam edeceğini kaydetti.

Ağa, ayrıca, belediye ve diğer kurumlardaki atamalarda Türkmenlere yönelik haksızlıkların giderilmesi için Irak Başbakanlık Genel Sekreteri Muhammed Ali ile görüşerek, konunun çözülmesi için kendilerinden birkaç saat süre istendiğini aktardı. Altunköprü Belediye Başkanlığı’ndaki değişiklikte Türkmenlerin dışlanması, yöre halkının yoğun tepkisini çekti.

Irak’ta Kerkük’e bağlı Altunköprü kasabasındaki Türkmen göstericiler, bürokrasideki atamalarda kendilerine yer verilmemesine karşı protestolarını Kerkük-Erbil kara yolunu trafiğe kapatarak devam ettiriyor. Irak güvenlik güçleri, bölgede önlem aldı.

Irak’ta Kerkük’e bağlı Altunköprü kasabasındaki Türkmen göstericiler, bürokrasideki atamalarda kendilerine yer verilmemesine karşı protestolarını Kerkük-Erbil kara yolunu trafiğe kapatarak devam ettiriyor. Irak güvenlik güçleri, bölgede önlem aldı.