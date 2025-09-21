Alzheimer için Akıllı Takip Cihazı Desteği 6 İlde Başladı

ŞADUMAN TÜRKAY - Türkiye Alzheimer Derneği'nin 'Alzheimer Yakınları İçin Risk Yönetimi Eğitimi ve Akıllı Takip Cihazı Desteği' projesi kapsamında İstanbul, Bursa, Denizli, Adana, Kayseri ve Tunceli'de erken ve orta evrede kaybolma riski taşıyan hastaların yakınlarına eğitim verildi ve akıllı takip cihazları dağıtıldı.

Projenin amacı ve kapsamı

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Davranış Nörolojisi ve Hareket Bozuklukları Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Erdi Şahin, "Dünya Alzheimer Günü" dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu hastalığın 65 yaşından sonra beynin zamanla küçülmesiyle ortaya çıktığını ve ilk belirtilerinin unutkanlık olduğunu hatırlattı. Şahin, Türkiye'de şu an 700 bin Alzheimer hastası olduğunu bildirdi.

Şahin, projenin hedefini şöyle özetledi: "Alzheimer hastalığını erken, orta ve ileri olarak 3 evrede tanımlıyoruz. Türkiye Alzheimer Derneği olarak hem bu hastalık konusunda halkı, hasta yakınlarını ve hastaları bilgilendirme amacı taşıyoruz hem de hastalarla ilgili ek projeler geliştiriyoruz."

Eğitimler ve dağıtım

Proje, bilgilendirme oturumları ile takip cihazlarının kullanımına yönelik uygulamalı eğitimleri bir araya getiriyor. Altı ilde düzenlenen toplantılarda hastalığın evreleri, hangi aşamada kaybolma riskinin arttığı ve alınabilecek önlemler anlatıldı. Eğitimler hem hasta yakınlarına hem de bakım evlerinde görev yapan hemşire ve sağlık bakımcılarına verildi. Bazı illere cihazlar yerinde dağıtılırken, erişilemeyen bölgelere cihazlar gönderildi ve bilgilendirici oturumlar online olarak gerçekleştirildi.

Takip cihazlarının özellikleri

Şahin, takip cihazlarının tercih edilme nedenini ve kullanımını şu sözlerle aktardı: "Takip cihazları şarj problemi daha az olduğu için son yıllarda en popüler yöntem. Çeşitli markaların, çeşitli telefonlara uyumlu cihazları var. Bu cihazları hastaların yanında taşıyabileceğine emin olunan herhangi bir cüzdan olur, telefonun arkası olur veya bileklik ile kolye yapılabilir. Bunu hastanın taşıması hedefleniyor. Hastalar kaybolma durumlarında bu tip cihazlar aracılığıyla, GPS'le bulunması planlanıyor."

Projenin cihazlarla ilgili teknik uygulamasını Dr. Şahin şöyle anlattı: "Bu cihazlar boyut olarak çok küçük. Farklı telefon markaları için farklı cihazlar kullanılabiliyor. Hastaların yakınlarının telefonlarına göre bunların dağıtımını yapıyoruz. Cihazı açtıktan sonra önce bir telefonla bağlantıların kurulması gerekiyor. Kurulduktan sonra hastanın bu cihazı taşıması yeterli oluyor. Yakınları, akıllı telefonlarından bu cihazın konumunu takip edebiliyor. Telefonun pili bittiğinde ulaşmak mümkün olmuyorken bu cihazların şarjı 1 yıl veya daha uzun zaman gidebiliyor. Bu da hastayı uzun süre takip etme imkanı sağlıyor. Hastanın kaybolduğu bir durum olduğunda yakını telefonundan uygulamaya girerek cihazın nerede olduğunu tespit edebiliyor. Bu cihazlar eski GPS cihazlarına göre çok daha nokta atışı konumlar verebiliyor."

İşbirlikleri ve hedefler

Dernek, kaybolma vakalarına müdahale eğitimleri kapsamında AFAD ve AKUT ekipleriyle de işbirliği yaptı; çünkü Alzheimer hastalarının kaybolma davranışları, genel kaybolma olgularından farklılık gösterebiliyor. Şahin, cihazların tüm hastalar için temin edilmesinin zor olduğunu, bu nedenle bazı ailelerin cihazı kendilerinin temin ettiğini, ancak dernekten bilgi desteği alabildiklerini belirtti.

Derneğin hedefi, projeyi ülke geneline yaymak; şubelerin olmadığı illerde de bilgilendirme toplantıları düzenleyerek 81 il hedefiyle ilerlemek olduğu bildirildi.