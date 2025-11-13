Amasra'da Doğalgaz Sonrası Yol Yenileme — Dernekten İşçilere Baklava Teşekkürü

Amasra'da doğalgaz hattı kazıları sonrası Gömü-Tarlaağzı-Amasra Müzesi arasındaki yol asfaltlanıyor; Amasra Kültür ve Turizm Derneği işçilere baklava ikram etti.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 13:52
Amasra'da Doğalgaz Sonrası Yol Yenileme — Dernekten İşçilere Baklava Teşekkürü

Amasra'da doğalgaz çalışması sonrası yol yenileme başladı

Dernekten işçilere baklava ikramıyla teşekkür

Bartın'ın turistik ilçesi Amasra'da, doğalgaz hattı güzergahındaki kazı işlemlerinin tamamlanmasının ardından yol yenileme çalışmaları başlatıldı. Çalışmaların yürütüldüğü süreçte Amasra Kültür ve Turizm Derneği işçilere baklava ikram ederek teşekkür etti.

Asfaltlama çalışmaları, Gömü-Tarlaağzı yol ayrımından Amasra Müzesi'ne kadar olan kesimde sürüyor. Çalışmalar nedeniyle ilçeye giriş çıkışlar, Amasra Tüneli yerine Ahatlar Bölgesi üzerinden sağlanıyor. Yolun yaklaşık 2 hafta kapalı olması planlansa da, hızlı ilerleyen çalışmalar sayesinde yolun bir hafta sonra yeniden ulaşıma açılması öngörülüyor.

Sahadaki çalışmaları yerinde inceleyen Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, yetkililerden bilgi aldı. Başkan Çakır, destek veren milletvekilleri Yusuf Ziya Aldatmaz ve Aysu Bankoğlu, ilgili kurum ve bakanlıklar ile duyarlılık gösteren vatandaşlara teşekkür ederek şunları söyledi: "Geçmişte Karayolları tarafından belediyemize terkedilen bu yol çalışmasını el birliğiyle yapıyoruz. Vatandaşlarımızı ve özellikle çocuklarımızı mağdur etmeden planlanan 15 günden çok daha kısa sürede çalışmayı tamamlamayı hedefliyoruz."

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Melih Saylam ve dernek üyeleri de sahada çalışan işçilere baklava ikramında bulundu. Saylam ve dernek yöneticileri, yapılan çalışmanın turizm kenti Amasra'ya yakışır bir yol ortaya koyduğunu belirterek işçilere teşekkür etti.

AMASRA KÜLTÜR VE TURİZM DERNEĞİ TARAFINDAN İŞÇİLERE BAKLAVA İKRAM EDİLDİ

AMASRA KÜLTÜR VE TURİZM DERNEĞİ TARAFINDAN İŞÇİLERE BAKLAVA İKRAM EDİLDİ

AMASRA KÜLTÜR VE TURİZM DERNEĞİ TARAFINDAN İŞÇİLERE BAKLAVA İKRAM EDİLDİ

İLGİLİ HABERLER

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Besni'de Sağanak Yağış Etkili Oldu
2
Ali Boğa'nın ölümüne neden olan sürücü Veli K. tahliye edildi
3
Adıyaman Belediyesi'nden Barbaros Hayrettin ve Siteler'de Asfalt Atağı
4
Battalgazi'de Çamurlu Mahallesi ve Venk Tepesi'ne Asfalt Yama
5
Kocaeli Çayırova'da Ev Yangını: 2 Yaşındaki Ersin A. Hayatını Kaybetti
6
Şam Ulusal Müze’den 6 Roma Dönemi Heykel Çalındı

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de