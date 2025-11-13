Amasra'da Doğalgaz Sonrası Yol Yenileme — Dernekten İşçilere Baklava Teşekkürü

Amasra'da doğalgaz çalışması sonrası yol yenileme başladı

Dernekten işçilere baklava ikramıyla teşekkür

Bartın'ın turistik ilçesi Amasra'da, doğalgaz hattı güzergahındaki kazı işlemlerinin tamamlanmasının ardından yol yenileme çalışmaları başlatıldı. Çalışmaların yürütüldüğü süreçte Amasra Kültür ve Turizm Derneği işçilere baklava ikram ederek teşekkür etti.

Asfaltlama çalışmaları, Gömü-Tarlaağzı yol ayrımından Amasra Müzesi'ne kadar olan kesimde sürüyor. Çalışmalar nedeniyle ilçeye giriş çıkışlar, Amasra Tüneli yerine Ahatlar Bölgesi üzerinden sağlanıyor. Yolun yaklaşık 2 hafta kapalı olması planlansa da, hızlı ilerleyen çalışmalar sayesinde yolun bir hafta sonra yeniden ulaşıma açılması öngörülüyor.

Sahadaki çalışmaları yerinde inceleyen Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, yetkililerden bilgi aldı. Başkan Çakır, destek veren milletvekilleri Yusuf Ziya Aldatmaz ve Aysu Bankoğlu, ilgili kurum ve bakanlıklar ile duyarlılık gösteren vatandaşlara teşekkür ederek şunları söyledi: "Geçmişte Karayolları tarafından belediyemize terkedilen bu yol çalışmasını el birliğiyle yapıyoruz. Vatandaşlarımızı ve özellikle çocuklarımızı mağdur etmeden planlanan 15 günden çok daha kısa sürede çalışmayı tamamlamayı hedefliyoruz."

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Melih Saylam ve dernek üyeleri de sahada çalışan işçilere baklava ikramında bulundu. Saylam ve dernek yöneticileri, yapılan çalışmanın turizm kenti Amasra'ya yakışır bir yol ortaya koyduğunu belirterek işçilere teşekkür etti.

