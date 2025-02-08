DOLAR
35,94 0,01%
EURO
37,13 -0,01%
ALTIN
3.306,95 0,01%
BITCOIN
3.441.125,8 0,07%

Amasya'da 1990 Grizu Patlamasında Hayatını Kaybeden 68 Maden İşçisi Anıldı

Amasya'da 1990'daki grizu patlamasında ölen 68 maden işçisi, düzenlenen anma etkinliğiyle anıldı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 17:26
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 18:13
Amasya'da 1990 Grizu Patlamasında Hayatını Kaybeden 68 Maden İşçisi Anıldı

Amasya'da 35 Yıl Önceki Grizu Faciası Anıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 1990 yılında meydana gelen grizu patlaması sonucu hayatını kaybeden 68 maden işçisi, anma programında yad edildi.

Yeni Anadolu Madencilik İşletmesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, önce Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, ardından kazada hayatını kaybedenler ve tüm şehitler için dua edildi.

Türkiye Maden-İş Sendikası Yeni Anadolu Madencilik Şube Başkanı Cemil Güven, 35 yıl önce yaşanan kazanın ardından derin bir acı hissettiklerini dile getirdi. Güven, madencilerin zor şartlarda çalıştığını belirterek, "Çeşitli zamanlarda 4-5 grizu patlaması yaşanmış bir iş yerinde çalışıyoruz. Grizu patlaması ve diğer iş kazaları sonucu bugüne kadar 200 madenci burada şehit oldu. Hepsinin de tek amacı ailelerinin nafakasını kazanmak" dedi.

Yaptıkları işin toplumda ciddi bir saygı gördüğünü vurgulayan Güven, "Ülkemizin içine düştüğü zor durumlarla mücadele ederken gösterdiğimiz kararlılık ve çalışkanlık herkes tarafından takdir ediliyor," bilgisini paylaştı.

Programa, kazada hayatını kaybeden madencilerin aileleri, Suluova Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Serçe, AK Parti İl Başkanı Galip Uzun, Merzifon Yeni Anadolu Madencilik İşletme Müdürü Muhittin Uzuner, protokol üyeleri ve madenciler katıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 1990 yılında meydana gelen grizu patlaması sonucu hayatını kaybeden...

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 1990 yılında meydana gelen grizu patlaması sonucu hayatını kaybeden 68 maden işçisi anıldı. Yeni Anadolu Madencilik İşletmesi'nde düzenlenen anma programında, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından 68 madenci ve tüm şehitler için dua edildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 1990 yılında meydana gelen grizu patlaması sonucu hayatını kaybeden...

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 1990 yılında meydana gelen grizu patlaması sonucu hayatını kaybeden 68 maden işçisi anıldı. Yeni Anadolu Madencilik İşletmesi'nde düzenlenen anma programında, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından 68 madenci ve tüm şehitler için dua edildi.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı'dan Adana'ya Ziyaret
2
Suudi Arabistan ve BAE'den Orta Doğu İçin Barış ve İşbirliği Vurgusu
3
Diyanet Başkanı Ali Erbaş Osmaniye'de Yeni Kur'an Kursu Açılışında
4
AK Parti Sözcüsü Çelik: Filistin Halkının Yaşama Hakkı Savunulmalı
5
Fatih'te Balıkçılar, Denize Düşen Kadını Kurtardı
6
Modi'nin Partisi Delhi Seçimlerini 30 Yıl Sonra Kazandı
7
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Eğitim-Bir-Sen Buluşması'nda Güçlü Mesajlar

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!