Amasya'da 1990 Grizu Patlamasında Hayatını Kaybeden 68 Maden İşçisi Anıldı

Amasya'da 35 Yıl Önceki Grizu Faciası Anıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 1990 yılında meydana gelen grizu patlaması sonucu hayatını kaybeden 68 maden işçisi, anma programında yad edildi.

Yeni Anadolu Madencilik İşletmesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, önce Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, ardından kazada hayatını kaybedenler ve tüm şehitler için dua edildi.

Türkiye Maden-İş Sendikası Yeni Anadolu Madencilik Şube Başkanı Cemil Güven, 35 yıl önce yaşanan kazanın ardından derin bir acı hissettiklerini dile getirdi. Güven, madencilerin zor şartlarda çalıştığını belirterek, "Çeşitli zamanlarda 4-5 grizu patlaması yaşanmış bir iş yerinde çalışıyoruz. Grizu patlaması ve diğer iş kazaları sonucu bugüne kadar 200 madenci burada şehit oldu. Hepsinin de tek amacı ailelerinin nafakasını kazanmak" dedi.

Yaptıkları işin toplumda ciddi bir saygı gördüğünü vurgulayan Güven, "Ülkemizin içine düştüğü zor durumlarla mücadele ederken gösterdiğimiz kararlılık ve çalışkanlık herkes tarafından takdir ediliyor," bilgisini paylaştı.

Programa, kazada hayatını kaybeden madencilerin aileleri, Suluova Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Serçe, AK Parti İl Başkanı Galip Uzun, Merzifon Yeni Anadolu Madencilik İşletme Müdürü Muhittin Uzuner, protokol üyeleri ve madenciler katıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 1990 yılında meydana gelen grizu patlaması sonucu hayatını kaybeden 68 maden işçisi anıldı. Yeni Anadolu Madencilik İşletmesi'nde düzenlenen anma programında, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından 68 madenci ve tüm şehitler için dua edildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 1990 yılında meydana gelen grizu patlaması sonucu hayatını kaybeden 68 maden işçisi anıldı. Yeni Anadolu Madencilik İşletmesi'nde düzenlenen anma programında, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından 68 madenci ve tüm şehitler için dua edildi.