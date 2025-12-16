Mersin'de Tehlikeli Yükleme Yapan Kamyon Sürücüsüne 3 bin 65 TL Ceza

Mersin'de Tehlikeli Yükleme Yapan Kamyon Sürücüsüne Ceza

Olay ve müdahale

Merkez Toroslar ilçesi Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde bir kamyonun tehlikeli yükleme yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğüne ilişkin görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasının ardından dikkat çekti.

Görüntülerin yayınlanması üzerine Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince söz konusu araç ve sürücüsü tespit edildi.

Yetkililer tarafından sürücüye, 3 bin 65 TL idari para cezası uygulandı ve sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.

Ayrıca araç sürücüsü hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında ‘trafiği ve vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşürme’ suçundan adli işlem başlatıldı.

Emniyet yetkilileri, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla ihbar ve görsel paylaşımlarının titizlikle değerlendirildiğini bildirdi.

