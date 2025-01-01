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Amasya'da 2025 Yılına Merhaba Diyen İlk Bebek Dünyaya Geldi

Amasya'da 2025'in ilk bebeği, Amasya Üniversitesi Hastanesi'nde sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 02:19
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 02:35
Amasya'da 2025 Yılına Merhaba Diyen İlk Bebek Dünyaya Geldi

Amasya'da 2025 Yılına Merhaba Diyan İlk Bebek Dünyaya Geldi

Amasya'da, yeni yılın ilk bebeği 2025 yılına gözlerini açtı. Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 00.04'te, 3 kilo 455 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya geldi. Bebeğin ailesi, Emrullah ve Tuğba Cenik çiftine henüz bir isim vermedi.

Doğum ve Tebrikler

Doğumu gerçekleştiren Op. Dr. Fatma Nur Yaşa, bebeğin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesinin mutluluğunu paylaştı ve aileye uzun, sağlıklı yıllar diledi.

Vali Bakan'dan Ziyaret

Amasya Valisi Önder Bakan, hastaneye gelerek ailenin mutluluğunu paylaştı. Vali Bakan, yeni yılın ilk bebeğine altın takarken, 2025'in tüm vatandaşlar için hayırlı olmasını diledi. Vali Bakan, "Hepimiz, emniyet ve jandarma ekiplerimizle birlikte Amasyalı hemşerilerimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için sahada aktif olarak çalıştık. Burada yeni doğan bebeğimizi ziyaret ettik, onlara hoş geldin dedik" ifadelerini kullandı.

Aile Büyüsün

Anne Tuğba Cenik duygularını paylaşarak, "Yeni yılda bebeğimiz oldu çok mutluyuz. Allah herkese nasip etsin. Annelik çok güzel bir şey, bu dördüncü bebeğimiz. Hepsi erkek" dedi.

Baba Emrullah Cenik ise, "Allah'ım tüm çocuğu olmayıp, isteyenlere de nasip etsin, çok mutluyuz özel bir günde doğdu. Allah'ım güle güle büyümek nasip eder inşallah" diyerek hislerini ifade etti.

Amasya'da yeni yılın ilk bebeği, 3 kilo 455 gram ağırlığında dünyaya geldi. Amasya Valisi Önder...

Amasya'da yeni yılın ilk bebeği, 3 kilo 455 gram ağırlığında dünyaya geldi. Amasya Valisi Önder Bakan (solda), aileyi ziyaret etti.

Amasya'da yeni yılın ilk bebeği, 3 kilo 455 gram ağırlığında dünyaya geldi. Amasya Valisi Önder...

Amasya'da yeni yılın ilk bebeği, 3 kilo 455 gram ağırlığında dünyaya geldi. Amasya Valisi Önder Bakan (solda), aileyi ziyaret etti.

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