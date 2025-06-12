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Amasya'da Asker Eğlencesinde Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Amasya'da asker eğlencesinde sunulan yemekten sonra 39 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 02:17
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 02:17
Amasya'da Asker Eğlencesinde Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Amasya'da bir asker eğlencesinde servis edilen yemeğin ardından 39 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Olay, Hacılar Meydanı Mahallesi'nde bir evde gerçekleştirilen asker eğlencesinde meydana geldi. Katılımcılardan birçok kişi, sunulan yemeğin ardından aniden rahatsızlanarak Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Rahatsızlanan kişiler, mide ağrısı, bulantı ve kusma gibi belirtilerle hastanenin acil servisine başvururken, olayın ciddiyeti nedeniyle sağlık ekipleri de devreye girdi.

Hastanede tedavi altına alınan 39 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili incelemeler sürerken, gıda güvenliği konusunda çeşitli önlemlerin alınması gerektiği vurgulanıyor.

Amasya'da asker eğlencesinde verilen yemeğin ardından rahatsızlanan 39 kişi, gıda zehirlenmesi...

Amasya'da asker eğlencesinde verilen yemeğin ardından rahatsızlanan 39 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Amasya'da asker eğlencesinde verilen yemeğin ardından rahatsızlanan 39 kişi, gıda zehirlenmesi...

Amasya'da asker eğlencesinde verilen yemeğin ardından rahatsızlanan 39 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

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