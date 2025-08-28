DOLAR
Amasya'da cami kubbesinde tadilat sırasında işçi yaşamını yitirdi

Amasya'nın Kaleköy köyünde cami kubbesinde tadilat yapan 57 yaşındaki A.A., dengesini kaybederek düşüp hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 13:15
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 13:34
Amasya'da cami kubbesinde tadilat sırasında işçi yaşamını yitirdi

Amasya'da cami kubbesinde tadilat sırasında işçi yaşamını yitirdi

Kaleköy'de meydana geldi

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kaleköy köyünde cami kubbesinde tadilat yapan işçi A.A. (57), dengesini kaybederek düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, A.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Amasya'da caminin kubbesinde tadilat yaptığı sırada düşen işçi hayatını kaybetti.

Amasya'da caminin kubbesinde tadilat yaptığı sırada düşen işçi hayatını kaybetti.

