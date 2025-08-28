Amasya'da cami kubbesinde tadilat sırasında işçi yaşamını yitirdi
Kaleköy'de meydana geldi
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kaleköy köyünde cami kubbesinde tadilat yapan işçi A.A. (57), dengesini kaybederek düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, A.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Amasya'da caminin kubbesinde tadilat yaptığı sırada düşen işçi hayatını kaybetti.