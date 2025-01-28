Amasya'da Çekici İnşaat Malzemesi İşlemine Girdi

Amasya'da Çekici İş Yerine Girdi

Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen ilginç bir kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Yeni Mahalle'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte, 60 AG 430 plakalı çekici, önce kaldırıma çıkıp ardından inşaat malzemesi satan bir iş yerinin demir kapısına çarparak içeri girdi.

Kaza Sonrası Hasar Oluştu

Kaza sonucunda ölen veya yaralanan olmazken, iş yerinde bazı hasarlar meydana geldi. O anlar ise, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarıyla kaydedildi.

Yetkililer, olayla ilgili incelemelere devam ediyor.

Amasya'nın Taşova ilçesinde çekicinin inşaat malzemesi satılan bir iş yerine girme anı güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde çekicinin inşaat malzemesi satılan bir iş yerine girme anı güvenlik kamerasıyla görüntülendi.