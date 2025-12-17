Şarkikaraağaç'ta kontrolden çıkan kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı

Kaza, Isparta-Konya karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yunus D. idaresindeki 32 ADJ 221 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi ve takla attı.

Olay yerinde müdahale ve yaralının durumu

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Yunus D., ambulansta yapılan müdahalenin ardından Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı; kaza nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

