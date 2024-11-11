Amasya'da Devrilen Otomobilde 4 Kişi Yaralandı

Amasya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Amasya'da meydana gelen trafik kazasında, U.F.K. yönetimindeki 05 FM 365 plakalı otomobil, Boğazköy mevkisinde devrildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan üç kişi yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine hızlıca sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Amasya'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Amasya'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.