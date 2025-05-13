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Amasya'da Engelli Gençlere Temsili Askerlik Kınası

Amasya'da düzenlenen temsili askerlik eğlencesinde engelli gençlere yönelik kına yakıldı ve şehir turu gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 13.05.2025 18:11
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 18:11
Amasya'da Engelli Gençlere Temsili Askerlik Kınası

Amasya'da Engelli Gençlere Temsili Askerlik Kınası

Türkiye Sakatlar Derneği Amasya Şubesi ve Amasya İl Müftülüğü, engelli gençler için anlamlı bir etkinlik düzenledi. Amasya Sultan II. Bayezid Külliyesi'nde gerçekleştirilen organizasyona katılan 8 engelli genç, Türk bayrağı ile salona girdi.

Etkinlikte, engelli gençler için klasik arabalarla oluşturulan konvoy eşliğinde şehir turu yapıldı. Etkinlik sonunda, aileler tarafından gençlere asker kınası yakıldı.

Türkiye Sakatlar Derneği’nden Önemli Mesaj

Türkiye Sakatlar Derneği Amasya Şube Başkanı Emine Hicin, engelli bireylerin 1 günlük de olsa üniforma giyerek askerlik yeminini etmesinin son derece değerli olduğunu ifade etti. Hicin, gençlerin heyecanının gözlerinden okunduğunu belirterek, "Her yıl ülke genelinde temsili askerlik törenimiz oluyor. Biz de öncesinde kıymetli evlatlarımıza her 'Türk asker doğar' ifadesiyle kınalarını yakmak üzere bir araya geldik. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Engelli Gençlerin Duyguları

Etkinlikte yer alan engelli gençlerden Semih Kılıç ise, "Bugün şehir turu attık, engelli arkadaşlarla temsili askerlik kınası yaktık. Çok güzel oldu, başkanlara ve bütün ekiplere teşekkür ediyorum." şeklinde duygularını paylaştı.

Türkiye Sakatlar Derneği Amasya Şubesi ve Amasya İl Müftülüğü tarafından engelli gençler için...

Türkiye Sakatlar Derneği Amasya Şubesi ve Amasya İl Müftülüğü tarafından engelli gençler için temsili askerlik eğlencesi düzenlendi.

Türkiye Sakatlar Derneği Amasya Şubesi ve Amasya İl Müftülüğü tarafından engelli gençler için...

Türkiye Sakatlar Derneği Amasya Şubesi ve Amasya İl Müftülüğü tarafından engelli gençler için temsili askerlik eğlencesi düzenlendi.

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