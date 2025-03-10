Amasya'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 1 Ölü, 4 Yaralı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 14:54
Amasya'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 1 Ölü, 4 Yaralı

Amasya'da Kazada 1 Kişi Öldü, 4 Yaralı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Celalettin Çöpoğlu yönetimindeki 34 GA 9273 plakalı hafif ticari araç, Mürseller mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Bu trajik kazada, 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Kaza sonrası hemen ihbar yapılması üzerine, bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hızlı bir şekilde sağlık ekipleri tarafından Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazanın nedenine ilişkin detaylar araştırılıyor.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi...

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi...

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Sıfır Faizli Kredi Fırsatı: 55.000 TL'ye Kadar Ödeniyor

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kuzey Denizi'nde Petrol Tankeri ve Kargo Gemisi Çarpıştı, Yangın Çıktı
2
Külliye'de Ramazan: Teknoloji ve Eğlence Gençleri Buluşturuyor
3
Fas'taki Türkler, Dünya Türk İş Konseyi İftarında Buluştu
4
Beykoz Belediye Başkan Vekilliğine Özlem Vural Gürzel Seçildi
5
Bakanlıktan Çocuğunu İstismar Eden Baba ile İlgili Önemli Açıklama
6
İDDEF, 12 Bini Aşkın Öğrencisiyle Ramazanın Bereketini Yaşatıyor
7
Alfred Tropikal Siklonu Queensland'de Köpek Balıklarıyla Geliyor

Mart Aylık Ödemeleri Hesaplara Yatırıldı: 6,2 Milyar TL Destek

TOKİ'den 250.000 Konut Müjdesi! Başvuru Tarihleri Ne Zaman Açıklanacak?

Sıfır Faizli Kredi Fırsatı: 55.000 TL'ye Kadar Ödeniyor

Ticaret Bakanlığı 2025 Personel Alımını Duyurdu: 988 Yeni Kadro Açılıyor!

OGM’den 4500 Personel Alımı: Tarih ve Şartlar Açıklandı

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

Resmi Gazete'de Şok Zam! Deprem Sigortası Primleri Artış Gösterdi

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar