Amasya'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 1 Ölü, 4 Yaralı

Amasya'da Kazada 1 Kişi Öldü, 4 Yaralı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Celalettin Çöpoğlu yönetimindeki 34 GA 9273 plakalı hafif ticari araç, Mürseller mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Bu trajik kazada, 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Kaza sonrası hemen ihbar yapılması üzerine, bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hızlı bir şekilde sağlık ekipleri tarafından Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazanın nedenine ilişkin detaylar araştırılıyor.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.