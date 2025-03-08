Amasya'da İdare Mahkemesi Kuruluyor

Amasya'da idare mahkemesi kurulması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 01:13
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 01:13
Amasya'da İdare Mahkemesi Kuruluyor

Adalet Bakanlığı, Amasya'da idare mahkemesi kurulmasına ilişkin önemli bir karara imza attı. Bu karar, Resmi Gazete'de yayımlandı ve resmi olarak duyuruldu.

Yayımlanan düzenlemeye göre, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 2. maddesinin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca, İçişleri, Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıklarının olumlu görüşleri alınarak, Amasya İdare Mahkemesinin kurulmasına ve yargı çevresinin Amasya ilinin mülki sınırları olarak belirlenmesine karar verildi.

Bu gelişme, Amasya'daki hukuk sistemini güçlendirecek ve vatandaşların adalet arayışlarına daha hızlı yanıt vermeye olanak tanıyacaktır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'da Halk Mandıra Projesi: Uygun Fiyatlı Süt Ürünleri

Ramazan Ayında 57 Tonluk Gıda Yardımı ile Umut Köprüsü Kuruldu

250.000 TL Faizsiz Kredi ile Suzuki Araç Fırsatları

Aydın'da Emeklilere ve Ailelere Umut Işığı: Yeni Destek Projeleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arap Ülkelerinden Suriye'deki Saldırıya Kınama
2
Kütahya'da İplik Yüklü Tırda Yangın, Trafiği Aksattı
3
Beyoğlu'nda Asansör Boşluğuna Düşen Müşteri Yaralandı
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programı'na Katılacak
5
İİT Toplantısında Gazze'nin Yeniden İnşası İçin Mali Destek Çağrısı
6
Fransa, Senegal'deki Askeri Üslerini Teslim Almaya Başladı
7
İİT Toplantısında Filistin Politikasına Güçlü Destek

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar

Halkbank'tan Rekor Promosyon Ödemesi: 86.600 TL Eğitim Çalışanlarını Sevindirdi

Kredi Faizlerinde Düşüş: Yeni Oranlar Açıklandı!

TCMB Faiz Kararı Sonrası Hesaplar Değişti: En Yüksek Mevduat Faizini Veren Bankalar Belli Oldu

Manisa'da Halk Mandıra Projesi: Uygun Fiyatlı Süt Ürünleri

İş Bankası'ndan KOBİ'lere Yıllık 18.000 TL Nakit İade Fırsatı!

250.000 TL Faizsiz Kredi ile Suzuki Araç Fırsatları

Ramazan Ayında 57 Tonluk Gıda Yardımı ile Umut Köprüsü Kuruldu

Mükelleflere Müjde! Kredi Kartıyla Vergi Ödeme Limitleri 5 Milyon TL'ye Yükseldi

Aydın'da Emeklilere ve Ailelere Umut Işığı: Yeni Destek Projeleri

İzmir'de 15.000 TL Aylık Taksitle 25 Bin Konut Projesi Başlatıldı