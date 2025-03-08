Amasya'da İdare Mahkemesi Kuruluyor

Adalet Bakanlığı, Amasya'da idare mahkemesi kurulmasına ilişkin önemli bir karara imza attı. Bu karar, Resmi Gazete'de yayımlandı ve resmi olarak duyuruldu.

Yayımlanan düzenlemeye göre, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 2. maddesinin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca, İçişleri, Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıklarının olumlu görüşleri alınarak, Amasya İdare Mahkemesinin kurulmasına ve yargı çevresinin Amasya ilinin mülki sınırları olarak belirlenmesine karar verildi.

Bu gelişme, Amasya'daki hukuk sistemini güçlendirecek ve vatandaşların adalet arayışlarına daha hızlı yanıt vermeye olanak tanıyacaktır.