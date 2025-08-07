DOLAR
40,63 -0,12%
EURO
47,38 -0,2%
ALTIN
4.447,15 -0,3%
BITCOIN
4.767.708,56 -0,14%

Amasya'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Amasya’nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 21:27
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 21:27
Amasya'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Amasya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Amasya’nın Taşova ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Olay, Amasya-Taşova kara yolu Durucasu köyü kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, A.Ç. idaresindeki 34 EFZ 356 plakalı otomobil, E.D. tarafından yönetilen 05 AAD 646 plakalı araçla çarpıştı. Kaza sonrasında olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü E.D. ile aynı otomobilde bulunan N.D. ve M.M.S., sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından ambulanslarla Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Amasya’nın Taşova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza...

Amasya’nın Taşova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Amasya’nın Taşova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza...

Amasya’nın Taşova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Merkez Bankası'nın Kararıyla Faizler Geriliyor: Bankalar Güncelledi

Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor

Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!

İran'da Kamu Çalışanlarına Bayram Tatili: Aşırı Sıcaklar Kriz Yarattı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bitlis'te Esnafla Bir Araya Geldi
2
Marmara Adası Açıklarındaki Tekne Kazasında Kaptan Serbest Bırakıldı
3
Bilal Erdoğan'dan Gençlere Önemli Mesajlar: AK Parti'nin Kalitesi Vurgulandı
4
Sakarya'da Düşen Asansörde Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti
5
Fethiye'de Otomobil Yayanın Üzerine Düştü: İngiliz Kadın Ağır Yaralı
6
Bakan Bayraktar, Teyzesinin Cenaze Törenine Katıldı
7
Bilecik'te Motosiklet Kazasında 1 Ölü, 1 Yaralı

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Ağustos sonu mutlaka başvurun! 81 il için kırtasiye desteği e-Devlet'ten yapılacak

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış

Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!

Milyonların Beklediği Tarih: Üniversiteler yeni akademik yıla ne zaman başlayacak?

Müjdeli Promosyon: 80.100 TL Ödeme Fırsatı!

İran'da Kamu Çalışanlarına Bayram Tatili: Aşırı Sıcaklar Kriz Yarattı

Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor

Merkez Bankası'nın Kararıyla Faizler Geriliyor: Bankalar Güncelledi