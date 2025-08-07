Amasya'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Amasya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Amasya’nın Taşova ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Olay, Amasya-Taşova kara yolu Durucasu köyü kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, A.Ç. idaresindeki 34 EFZ 356 plakalı otomobil, E.D. tarafından yönetilen 05 AAD 646 plakalı araçla çarpıştı. Kaza sonrasında olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü E.D. ile aynı otomobilde bulunan N.D. ve M.M.S., sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından ambulanslarla Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

