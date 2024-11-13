Amasya'da Kamyonun Damperi Üst Geçide Çarptı

Amasya'da Kamyon Kazası

Amasya'nın Suluova ilçesi, Yarma Tepe mevkisinde meydana gelen ilginç bir kaza, dikkatleri üzerine çekti. Mihraç Kaya tarafından kullanılan 55 UG 381 plakalı kamyon, damperi açık bir şekilde seyir halindeyken üst geçide çarptı.

Kaza sonucunda kopan damper, hemen altında yola düşerken, üst geçitte de ciddi hasar oluştu. Olay anında çevredekilerin hızlı müdahalesi sayesinde polis ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Yetkililer, damperin iş makinesi yardımıyla kaldırılmasının ardından yolu trafiğe açtı. Olayda herhangi bir yaralanmanın olmaması sevindirici bir gelişme olarak kaydedildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.