Amasya'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Amasya'da yoğun kar yağışı nedeniyle 21 Mart'ta eğitime ara verildi. Kamu kurumlarında bazı personel idari izinli sayılacak.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 00:50
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 00:50
Amasya'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Amasya'da Eğitime Kar Engeli

Amasya'da etkili olan yoğun kar yağışı, eğitime ara verilmesine neden oldu. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre beklenen buzlanma ve tipi nedeniyle 21 Mart tarihinde tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verileceği ifade edildi.

Kamu Personeline İdari İzin

Ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli personel ve engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi. Bu duruma bağlı olarak, Amasya’da eğitim ve kamu hizmetlerinin durumu dikkatle izlenmektedir.

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