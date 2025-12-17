DOLAR
Amasya’da Motorlu Taşıtların %46,5’i Otomobil

TÜİK verilerine göre Amasya’da 163 bin 82 motorlu kara taşıtının 75 bin 835’i otomobil; şehirde araç dağılımında motosiklet ve traktör payı dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 18:38
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 18:38
Kasım ayı sonu verileri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, 163 bin 82 motorlu kara taşıtının 75 bin 835’inin otomobil olduğu bildirildi. Bu oran, Amasya’daki motorlu taşıtların yüzde 46,5

Veriler, Amasya’daki taşıt dağılımının şu şekilde olduğunu gösteriyor: %46,5 otomobil, %1,7 minibüs, %0,4 otobüs, %13 kamyonet, %2,4 kamyon, %20,3 motosiklet, %15,5 traktör ve %0,3 özel amaçlı taşıtlar.

Ayrıca, Türkiye genelinde toplam 33 milyon 371 bin 446 adet trafiğe kayıtlı araç bulunduğu, bunun 163 bin 82 araçla Amasya’nın ülke genelindeki payının yaklaşık %0,5 olduğu kaydedildi.

