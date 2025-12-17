Amasya’da Motorlu Taşıtların %46,5’i Otomobil
Kasım ayı sonu verileri
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, 163 bin 82 motorlu kara taşıtının 75 bin 835’inin otomobil olduğu bildirildi. Bu oran, Amasya’daki motorlu taşıtların yüzde 46,5 Veriler, Amasya’daki taşıt dağılımının şu şekilde olduğunu gösteriyor: %46,5 otomobil, %1,7 minibüs, %0,4 otobüs, %13 kamyonet, %2,4 kamyon, %20,3 motosiklet, %15,5 traktör ve %0,3 özel amaçlı taşıtlar. Ayrıca, Türkiye genelinde toplam 33 milyon 371 bin 446 adet trafiğe kayıtlı araç bulunduğu, bunun 163 bin 82 araçla Amasya’nın ülke genelindeki payının yaklaşık %0,5 olduğu kaydedildi. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (TÜİK) SAMSUN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN AÇIKLADIĞI MOTORLU KARA TAŞITI İSTATİSTİKLERİNE GÖRE, AMASYA'DAKİ ARAÇLARIN YÜZDE 46,5’İNİ OTOMOBİL, YÜZDE 1,7’SİNİ MİNİBÜS, YÜZDE 0,4’ÜNÜ OTOBÜS, YÜZDE 13’ÜNÜ KAMYONET, YÜZDE 2.4’ÜNÜ KAMYON, YÜZDE 20,3’ÜNÜ MOTOSİKLET, YÜZDE 15,5’İNİ TRAKTÖRLER VE YÜZDE 0,3’NÜ ÖZEL AMAÇLI TAŞITLARIN OLUŞTURDUĞU BİLDİRİLDİ.
