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Amasya'da Muhtar, Bayram İçin Ücretsiz Tıraş Yapıyor

Amasya'da muhtar, Kurban Bayramı dolayısıyla yaşlı mahalle sakinlerine ücretsiz tıraş hizmeti sunuyor.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 17:03
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 17:03
Amasya'da Muhtar, Bayram İçin Ücretsiz Tıraş Yapıyor

Amasya'da Bayram Geleneği: Ücretsiz Tıraş Hizmeti

Amasya'da, Üçler Mahallesi Muhtarı Coşan Aylak, Kurban Bayramı dolayısıyla yaşlı ve tıraş olma imkanı bulamayan mahalle sakinlerine ücretsiz tıraş hizmeti sunuyor. Berberlik mesleği olan Aylak, 6 yıldır her bayram öncesinde mahalledeki yaşlıları ziyaret ederek, onların tıraşını yapmaya özen gösteriyor.

Bayram Geleneği Haline Geldi

Aylak, bayram öncesi tıraşın artık bir mahalle geleneği haline geldiğini belirtti. "Yaşlılarımızı bayrama hazırlamak için geldik, tıraşını ettik, hayır duasını aldık. Şimdi de Dursun amcamızı tıraş ettik. Her defasında hayır duası ağzından eksik olmayan Dursun amcamız için de Allah hayırlı yaşam versin," dedi.

Dursun Amcadan Teşekkür Mesajı

81 yaşındaki Dursun Kul, muhtarın kendisini tıraş etmeye gelmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "Allah razı olsun, her zaman geliyor, halimizi hatırımızı soruyor. Mahallemizi geziyor, ne noksanımız var ne eksiğimiz var, ihtiyacımızı soruyor. Yarın da bayram. Biz mutlu olduk, Allah da sizleri mutlu etsin," şeklinde konuştu.

Bu tür sosyal yardımlar, mahalle kültürünün ve dayanışmanın güçlenmesine katkı sağlarken, yaşlıların bayram sevinçlerini de artırıyor.

Amasya'da mahalle muhtarı, Kurban Bayramı dolayısıyla yaşlı ve tıraş olamayacak mahalle...

Amasya'da mahalle muhtarı, Kurban Bayramı dolayısıyla yaşlı ve tıraş olamayacak mahalle sakinlerini ücretsiz tıraş ediyor. Mesleği berberlik olan Üçler Mahallesi Muhtarı Coşan Aylak, 6 yıldır her bayram öncesinde mahalleyi dolaşarak, yaşlı ve berbere gidemeyecek mahalle sakinlerinin tıraşını yapıyor.

Amasya'da mahalle muhtarı, Kurban Bayramı dolayısıyla yaşlı ve tıraş olamayacak mahalle...

Amasya'da mahalle muhtarı, Kurban Bayramı dolayısıyla yaşlı ve tıraş olamayacak mahalle sakinlerini ücretsiz tıraş ediyor. Mesleği berberlik olan Üçler Mahallesi Muhtarı Coşan Aylak, 6 yıldır her bayram öncesinde mahalleyi dolaşarak, yaşlı ve berbere gidemeyecek mahalle sakinlerinin tıraşını yapıyor.

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