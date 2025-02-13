Amasya'da Taşımalı Eğitime Kar Engeli: 1 Gün Ara Verildi

Amasya'da Taşımalı Eğitime Kar Engeli

Amasya genelinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle, taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Amasya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre yarın kentte kar yağışı ve buzlanma riski ile karşılaşılacağı vurgulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Olumsuz hava şartları ve buzlanma riski nedeniyle, ilimiz genelinde taşımalı eğitim hizmetinden yararlanan öğrencilerimiz için, 13 Şubat Perşembe günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Taşımalı eğitim sisteminden yararlanmayan tüm öğrencilerimiz için eğitim faaliyetlerine devam edilecektir."

Öğrencilerin güvenliğini ön planda tutan bu karar, Amasya'da eğitim alanında dikkat çekici bir adım olarak değerlendiriliyor.