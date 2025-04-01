DOLAR
37,94 0,04%
EURO
41,09 -0,09%
ALTIN
3.820,56 -0,28%
BITCOIN
3.198.822,19 -2,2%

Amasya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 10:14
Amasya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Dörtyol köyü mevkiinde, iki otomobilin çarpışması sonucu üç kişi yaralandı. Olay, H.P. (56) yönetimindeki 05 EV 834 plakalı otomobil ile M.E. (37) idaresindeki 16 BPC 420 plakalı otomobilin çarpışmasıyla gerçekleşti.

Kazanın ardından, olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hızlıca sevk edildi. İlk belirlemelere göre, sürücüler M.E. ile birlikte araçtaki K.E. (36) ve A.T.E. (2) yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından, sağlık ekipleri tarafından Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Amasya'nın Taşova ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de 2. İnönü Zaferi'nin 104. Yılı Coşkuyla Kutlandı
2
Palandöken'de Kayak Merkezlerinde En Fazla Kar Kalınlığı 105 Santimetreyle Ölçüldü
3
İsrail'in Tulkerim'deki Saldırıları 65. Gününde Devam Ediyor
4
Kuala Lumpur'da Doğal Gaz Boru Hattında Yangın: 112 Yaralı
5
İHH, Ramazan'da 67 Ülkede 3 Milyondan Fazla Kişiye Ulaştı
6
Myanmar'daki Depremlerde Can Kaybı 2.700'ü Aştı
7
Sivas'ta Rögar Düşen Ördek Yavrusunu İtfaiye Kurtardı

2025 Aile Yılı'nda Doğum Yardımı Resmi Hale Geliyor

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!