Amasya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Dörtyol köyü mevkiinde, iki otomobilin çarpışması sonucu üç kişi yaralandı. Olay, H.P. (56) yönetimindeki 05 EV 834 plakalı otomobil ile M.E. (37) idaresindeki 16 BPC 420 plakalı otomobilin çarpışmasıyla gerçekleşti.

Kazanın ardından, olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hızlıca sevk edildi. İlk belirlemelere göre, sürücüler M.E. ile birlikte araçtaki K.E. (36) ve A.T.E. (2) yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından, sağlık ekipleri tarafından Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Amasya'nın Taşova ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı